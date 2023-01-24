Микко: ограничения на выезд из России на машинах заметно упростят проведение мобилизации

- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вчера сказал, что страны, которые принимают участие в накачке вооружениями и повышении технологического уровня Украины, несут за это ответственность, и что за всю эту «псевдоподдержку» предстоит пострадать украинскому народу. Можно ли предполагать, что Россию очень беспокоит перспектива получения Киевом западных танков, что очень значительный пропагандистский, дипломатический, шпионский ресурс РФ направлен на то, чтобы затягивать и осложнять эти поставки?
- Все то, что Песков говорит сейчас, представители российской власти начали говорить уже после первого месяца войны. Потому что Россия никак не ожидала, что Запад создаст такую мощную коалицию, что международная поддержка Украины будет такой сильной и широкой.
Однако признаки того, что нервозность российской власти в последнее время очень сильно усугубилась, можно различить в системах «Панцирь», точнее, в их появлении на крышах некоторых зданий в Москве. И даже на крыше валдайской резиденции Владимира Путина. Военные эксперты говорят о том, что «Панцирь» - это довольно современная и эффективная технология, но факт в том, что эти системы стали расставлять в столице России. Ясно, что люди в Кремле сильно нервничают.
- Когда стало известно, что Финляндия и Швеция сделали выбор в пользу вступления в НАТО, Владимир Путин высказывался в том духе, что расширение НАТО в северном направлении Россию не беспокоит, потому что с Швецией и Финляндией у России нет никаких проблем. Сейчас Финляндия является страной, очень активно выступающей за поставку «Леопардов» Украине. Можно ли предположить, что раз теперь у Кремля есть проблемы с Финляндией и Швецией, за такими акциями, как сжигание Корана в Стокгольме, злящими Турцию, стоит «рука Москвы»?