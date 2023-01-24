Микко: ограничения на выезд из России на машинах заметно упростят проведение мобилизации

- Да, так вполне может произойти. Нужно понимать, что эта война длится уже настолько значительное количество времени, что западные союзники уже просто не могут взять и уйти из Украины. Они уже не соберут свои вещи и не скажут, что больше не будут помогать Украине. Сейчас все союзники Украины ищут лучшие технические и политические методы, которые позволят помочь Украине выиграть эту войну.

Что же касается именно танковой помощи и типов танков, которые будет получать Украина, то совершенно справедливо говорится о том, что очень важна логистическая составляющая, то есть помимо самих танков нужен и «гараж», или инфраструктура по их обслуживанию. Сервис нужен любым танкам.

Однако именно «Леопардов» сейчас в Европе больше всего. Проще всего организовать в условиях войны в Украине обслуживание именно для них.

- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал вчера, что и тема поставки Украине боевых самолетов сдвинулась с мертвой точки. Он даже выразил надежду на то, что этот вопрос решится гораздо быстрее, чем можно ожидать. Какие страны могли бы стать главными поставщиками самолетов Украине, могут ли такие поставки повлиять на ход войны еще ощутимее, чем ожидается от поставок тех же «Леопардов»?