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Микко: ограничения на выезд из России на машинах заметно упростят проведение мобилизации

Павел Соболев
, журналист
Микко: ограничения на выезд из России на машинах заметно упростят проведение мобилизации
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  • Внутриполитическая борьба в Германии не помешает поставкам «Леопардов» Украине
  • «Панцири» на московских крышах указывают на крайнюю нервозность людей в Кремле
  • Желающих уехать из России скоро будут задерживать уже при выходе из дома

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, директор Высших курсов национальной безопасности и обороны Мадис Микко среди прочего ответил на вопросы, касающиеся перспектив поставок «Леопардов» Украине, а также форматов, которые может приобрести в России мобилизация людей на войну.

- Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава обратится с официальной заявкой к Берлину, в которой попросит ФРГ одобрить передачу Украине танков «Леопард», находящихся в распоряжении Польши. По словам Моравецкого, в итоге Польша все равно сможет поступить по своему усмотрению, при любом ответе немецких властей. Может ли Польша действительно обойтись без согласия Германии, не сломается ли таким образом важный механизм работы НАТО, предусматривающий получение санкции на поставки вооружений у страны-производителя?

- Мне кажется, что танки «Леопард» превратились уже в своего рода символ сотрудничества западных стран. Я думаю, что уже довольно скоро эти танки окажутся в распоряжении Украины. И в какой-то момент Украина может получить не только немецкие, но и американские танки. «Абрамсы».

Все эти задержки с поставками, с разрешением на поставки «Леопардов», скорее всего, связаны с определенными внутриполитическими играми, которые сейчас ведутся в Германии. В том числе и с участием канцлера Шольца.

В конце концов эти танки окажутся в Украине. В общей сложности у стран НАТО насчитывается сейчас порядка двух тысяч этих танков. Начнет ли первой поставлять эти танки Германия, или же это начнет делать какая-то созданная Польшей коалиция, но эти танки обязательно станут поставляться Украине.

- В воскресеенье президент Франции Эммануэль Макрон назвал три условия поставок Киеву Парижем тяжелых танков «Леклерк»: такой шаг не должен привести к эскалации конфликта, он должен составить реальную помощь украинским силам с учетом времени, требуемого для подготовки бойцов ВСУ, а также не должен ослабить оборонный потенциал Франции. Можно ли ожидать, что Франция пойдет на такой шаг и вслед за Великобританией тоже покажет «правильный пример» Германии?

- Да, так вполне может произойти. Нужно понимать, что эта война длится уже настолько значительное количество времени, что западные союзники уже просто не могут взять и уйти из Украины. Они уже не соберут свои вещи и не скажут, что больше не будут помогать Украине. Сейчас все союзники Украины ищут лучшие технические и политические методы, которые позволят помочь Украине выиграть эту войну.

Что же касается именно танковой помощи и типов танков, которые будет получать Украина, то совершенно справедливо говорится о том, что очень важна логистическая составляющая, то есть помимо самих танков нужен и «гараж», или инфраструктура по их обслуживанию. Сервис нужен любым танкам.

Однако именно «Леопардов» сейчас в Европе больше всего. Проще всего организовать в условиях войны в Украине обслуживание именно для них.

- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал вчера, что и тема поставки Украине боевых самолетов сдвинулась с мертвой точки. Он даже выразил надежду на то, что этот вопрос решится гораздо быстрее, чем можно ожидать. Какие страны могли бы стать главными поставщиками самолетов Украине, могут ли такие поставки повлиять на ход войны еще ощутимее, чем ожидается от поставок тех же «Леопардов»?

- Поставки самолетов - это уже следующая ступень помощи для Украины. Следующая после танков. Однако как и в случае с западными танками, использованию украинскими военными западных самолетов должно предшествовать основательное обучение. Передача самолетов и их использование - это очень сложный процесс, и в логистическом смысле, и в технологическом, и власти Украины обязательно должны иметь это в виду.

- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вчера сказал, что страны, которые принимают участие в накачке вооружениями и повышении технологического уровня Украины, несут за это ответственность, и что за всю эту «псевдоподдержку» предстоит пострадать украинскому народу. Можно ли предполагать, что Россию очень беспокоит перспектива получения Киевом западных танков, что очень значительный пропагандистский, дипломатический, шпионский ресурс РФ направлен на то, чтобы затягивать и осложнять эти поставки?

- Все то, что Песков говорит сейчас, представители российской власти начали говорить уже после первого месяца войны. Потому что Россия никак не ожидала, что Запад создаст такую мощную коалицию, что международная поддержка Украины будет такой сильной и широкой.

Однако признаки того, что нервозность российской власти в последнее время очень сильно усугубилась, можно различить в системах «Панцирь», точнее, в их появлении на крышах некоторых зданий в Москве. И даже на крыше валдайской резиденции Владимира Путина. Военные эксперты говорят о том, что «Панцирь» - это довольно современная и эффективная технология, но факт в том, что эти системы стали расставлять в столице России. Ясно, что люди в Кремле сильно нервничают.

- Когда стало известно, что Финляндия и Швеция сделали выбор в пользу вступления в НАТО, Владимир Путин высказывался в том духе, что расширение НАТО в северном направлении Россию не беспокоит, потому что с Швецией и Финляндией у России нет никаких проблем. Сейчас Финляндия является страной, очень активно выступающей за поставку «Леопардов» Украине. Можно ли предположить, что раз теперь у Кремля есть проблемы с Финляндией и Швецией, за такими акциями, как сжигание Корана в Стокгольме, злящими Турцию, стоит «рука Москвы»?

- Я бы начал с того, что Путин был прав, когда говорил, что с Финляндией и Швецией у России не будет проблем. Эти страны действительно по собственной инициативе не начнут создавать России проблемы. Это Россия может своими враждебными действиями заставлять на такие действия реагировать.

Если же говорить о сложных отношениях между Швецией и Турцией, то я бы предложил дождаться того момента, когда в Турции состоятся выборы. Президент Эрдоган сейчас старается выторговать некоторые вещи для своего будущего, но после выборов ситуация может поменяться.

Нельзя забывать, что сейчас решается вопрос об американских поставках Турции самолетов F-35, самых, можно сказать, современных военных самолетов. И с помощью своего противодействия вступлению Швеции в НАТО Турция может просто стараться выторговать себе какие-то гарантии по этой самолетной сделке.

- Тоже вчера Дмитрий Песков заявил прессе, что указ о частичной мобилизации, который Владимир Путин подписал 21 сентября, до сих пор действует, но призыв в его рамках уже не ведется. Какое развитие ситуации с мобилизацией в России сейчас наиболее вероятно? Будет ли открыто объявлено о новой волне мобилизации, будет ли мобилизация продолжаться в «ползучем» режиме?

- Песков не случайно повторяет, что первую мобилизацию никто не объявлял завершенной. Ее можно просто продолжать, не делая никаких дополнительных юридических шагов. Скрытая мобилизация велась все последние месяцы.

Однако пусть даже никаких новых указов не требуется, российская власть вполне может принять какие-то меры, которые упростят для нее проведение этой мобилизации. Это относится и к той инициативе Госдумы, по которой предлагается ввести обязательную заблаговременную регистрацию выездов за границу на автомобиле.

С помощью этой хитрой меры данные о людях, собирающихся выехать из России, будут оказываться у силовых ведомств. Эти данные будут иметься на всех погранзаставах, где этих людей можно будет просто отлавливать. Более того, этих людей станет возможным с помощью этих данных задерживать прямо при выходе из дома.

- Американский Институт изучения войны высказывает предположение, что звезда Евгения Пригожина закатывается, поскольку Владимир Путин решил снова сделать ставку на регулярную армию. Путин якобы недоволен тем, что Пригожин не смог выполнить свое обещание захватить Бахмут собственными силами. Может ли Путин действительно отодвинуть Пригожина на второй план? Или с учетом того, что тот очень эффективен в вербовке заключенных на войну, совсем уж Пригожина не станут дискриминировать, так как для продолжения войны России нужен человеческий ресурс?

- Думаю, что Ваш последний вопрос был очень правильным, в том смысле, что, по крайней мере, в ближайшее время Пригожина российская власть никуда задвигать не собирается. При этом заметно, что у самого Пригожина амбиции выросли, сейчас он уже хочет быть политической фигурой. Однако мы не можем знать, получится ли у него реализовать эти амбиции.

Владимир Путин в течение всего своего периода нахождения у власти постоянно играл на том, чтобы направлять один клан против другого. Сейчас просто мы можем наблюдать очередной пример такой устроенной по его воле «схватки бульдогов под ковром».

Но я думаю, что сейчас это противостояние можно только приветствовать. Полагаю, что эта борьба между российскими кланами сейчас играет на пользу Западу.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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