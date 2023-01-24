В студии Postimees Мадис Микко: последует ли новый указ Путина о мобилизации?

- Американский Институт изучения войны высказывает предположение, что звезда основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина закатывается, поскольку Владимир Путин решил снова сделать ставку на регулярную армию. Путин якобы недоволен тем, что Пригожин не смог выполнить свое обещание захватить Бахмут собственными силами. Может ли Путин действительно отодвинуть Пригожина на второй план? Или же с учетом того, что тот очень эффективен в вербовке заключенных на войну, совсем уж Пригожина не станут дискриминировать, так как для продолжения войны России нужен человеческий ресурс?

- Также Дмитрий Песков вчера сказал, что страны, которые принимают участие в накачке вооружениями и повышении технологического уровня Украины, несут за это ответственность, и что за всю эту «псевдоподдержку» предстоит пострадать украинскому народу. Это заявление было сделано на фоне активного обсуждения темы танковых поставок Киеву. Можно ли предполагать, что Россию очень беспокоит перспектива получения Киевом западных танков, что очень значительный пропагандистский, дипломатический, шпионский ресурс РФ сейчас направлен на то, чтобы затягивать и осложнять эти поставки?

- Премьер Польши Матеуш Моравецкий 23 января вечером заявил, что Варшава обратится с официальной заявкой к Берлину, в которой попросит Германию одобрить передачу Украине танков «Леопард», находящихся в распоряжении Польши. По словам Моравецкого, в итоге Польша все равно сможет поступить по своему усмотрению при любом ответе немецких властей. Может ли Польша действительно обойтись без согласия Германии, не сломается ли таким образом важный механизм работы НАТО, предусматривающий получение санкции на поставки вооружений у страны-производителя?