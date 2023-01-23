Украинцы возвращаются в освобожденные от российских войск города. Репортаж из Лимана

Ира торопливо проходит мимо с ведрами воды, набранной из колодца во дворе.

«Мне все еще тяжело долго находиться на улице», - говорит Ира, 41-летний бухгалтер, спускаясь по темной лестнице в тесный подвал дома номер 6 по Железнодорожной улице.

Несмотря на продолжающиеся тяжелые бои в Донбассе и рекомендации местных властей, мирные жители возвращаются в освобожденные украинские города, расположенные вблизи линии фронта. В Лимане, разрушенном российскими войсками в прошлом году, сейчас зимуют около 13 тысяч жителей.

Жилой дом в Лимане, частично разрушенный в результате российских ракетных ударов. Фото: BBC

Когда в июне прошлого года российские войска вплотную приблизились к Лиману, более 40 тысяч мирных жителей покинули город. Еще около 10 тысяч предпочли остаться. По разным причинам: кто-то по возрасту, кто-то от бедности, у кого-то, как у Иры с Валерием, были больные родственники, отказавшиеся уезжать. В течение следующих четырех месяцев около 60 человек делили один подвал в доме на Железнодорожной улице.

«Временами было трудно. Люди разные. Некоторые становились агрессивными - мы не привыкли жить вот так все вместе», - говорит Ира. Не помогало и то, что, по мнению Иры, около трети оставшихся в подвале были настроены пророссийски и надеялись, что Украина проиграет войну.