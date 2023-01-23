Провальный дебют. Роналду стал посмешищем в соцсетях

В 14-м туре «Аль-Наср», лидирующий в турнирной таблице, принимал на своем поле «Аль-Эттифак». Ожидалось, что для Криштиану Роналду и партнеров этот поединок станет легкой прогулкой, но подопечные Руди Гарсии добились победы лишь с минимальным счетом — 1:0.

Что касается Криштиану, то феерии от него зрители не дождались. За весь матч Роналду запомнился лишь парочкой неудачно пробитых штрафных ударов и был практически незаметен. Такое выступление звездного португальца уже породило множество насмешек в соцсетях от болельщиков, которые справедливо ожидали от футболиста, зарабатывающего 200 млн евро в год, чего-то большего…