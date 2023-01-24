Эксперты ⟩ Власти Германии поставят Киеву тяжелые танки: а пока мешают выборы

Полемика вокруг «нежелания» Берлина поставлять тяжелые танки Украине скоро сойдет на нет. Об этом Rus.Postimees рассказали эксперты, изучающие политические процессы в Германии. Несмотря на грозные намеки Москвы и замешательство Берлина, на помощь ВСУ все-таки придут тяжелые танки из ФРГ. Однако до этого истеблишмент Германии разберется с выборами в Берлине и с тем, чтобы немецкий ВПК не уступил свои военные заказы в Европе американцам. В немецком общественном мнении по вопросу переброски «леопардов» к границам России консенсус уже достигнут.