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Эксперты ⟩ Власти Германии поставят Киеву тяжелые танки: а пока мешают выборы

, журналист
Власти Германии поставят Киеву тяжелые танки: а пока мешают выборы
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Владимир Зеленский и Олаф Шольц в Киеве, 16 июня 2022 года.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц в Киеве, 16 июня 2022 года. Фото: SUPINSKY / AFP

Полемика вокруг «нежелания» Берлина поставлять тяжелые танки Украине скоро сойдет на нет. Об этом Rus.Postimees рассказали эксперты, изучающие политические процессы в Германии. Несмотря на грозные намеки Москвы и замешательство Берлина, на помощь ВСУ все-таки придут тяжелые танки из ФРГ. Однако до этого истеблишмент Германии разберется с выборами в Берлине и с тем, чтобы немецкий ВПК не уступил свои военные заказы в Европе американцам. В немецком общественном мнении по вопросу переброски «леопардов» к границам России консенсус уже достигнут.

Rus.Postimees узнал о подводных камнях, которые мешают начать поставки немецких танков в Украину, у немецкого эксперта, политолога, директора Берлинского Центра изучения Восточной Европы Дмитрия Стратиевского.

Политолог из Берлина Дмитрий Стратиевский уверен, что немецкая политическая элита внутри себя уже преодолела барьер по вопросу поставок тяжелых танков Киеву.
Политолог из Берлина Дмитрий Стратиевский уверен, что немецкая политическая элита внутри себя уже преодолела барьер по вопросу поставок тяжелых танков Киеву. Фото: скриншот YouTube / Grebensikov Dmitrij
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