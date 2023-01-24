Эксперты ⟩ Власти Германии поставят тяжелые танки Киеву. Но пока мешают выборы

Полемика вокруг «нежелания» Берлина поставлять тяжелые танки Украине скоро сойдет на «нет». Об этом Rus.Postimees рассказали эксперты, изучающие политический процесс в Германии. Несмотря на грозные намеки Москвы, тяжелые танки из ФРГ придут на помощь ВСУ, однако прежде истеблишмент Германии разберется с выборами в Берлине и с количеством самих танков. В общественном мнении по вопросу переброски «Леопардов» к границам России паритет уже достигнут.