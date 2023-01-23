«Русь сидящая»: из 50 тысяч заключенных, завербованных ЧВК Вагнера, на фронте остались только 10 тысяч

«По нашим данным, на конец декабря были завербованы 42-43 тысячи [заключенных]. Сейчас их, скорее всего, уже за 50 тысяч. Из них воюют на фронте десять тысяч, потому что все остальные либо убиты, либо трехсотые (груз 300 - военный термин, обозначающий транспортировку раненого солдата, вывозимого из мест боевых действий), либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен», - сказала Романова проекту My Russian Rights.

По ее данным, дезертировать из ЧВК заключенные «со страшной силой» начали еще осенью. Многие из них, отмечает глава проекта, бежали обратно в Россию, взяв с собой оружие. В пример она привела случай, произошедший в начале декабря 2022 года в Ростовской области. Тогда бывший заключенный, дезертировавший из ЧВК, открыл огонь по полицейским, ранив одного из них.