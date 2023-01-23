Из 50 тысяч российских заключенных, завербованных ЧВК «Вагнера» для участия в войне в Украине, остались только 10 тысяч человек, считает глава благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.
«Русь сидящая»: из 50 тысяч заключенных, завербованных ЧВК Вагнера, на фронте остались только 10 тысяч
«По нашим данным, на конец декабря были завербованы 42-43 тысячи [заключенных]. Сейчас их, скорее всего, уже за 50 тысяч. Из них воюют на фронте десять тысяч, потому что все остальные либо убиты, либо трехсотые (груз 300 - военный термин, обозначающий транспортировку раненого солдата, вывозимого из мест боевых действий), либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен», - сказала Романова проекту My Russian Rights.
По ее данным, дезертировать из ЧВК заключенные «со страшной силой» начали еще осенью. Многие из них, отмечает глава проекта, бежали обратно в Россию, взяв с собой оружие. В пример она привела случай, произошедший в начале декабря 2022 года в Ростовской области. Тогда бывший заключенный, дезертировавший из ЧВК, открыл огонь по полицейским, ранив одного из них.
Романова также предположила, что основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, «обещавший Путину выиграть войну», не ведет статистики о пропавших или дезертировавших заключенных, просто записывая их всех в список погибших. Об этом, в частности, могут свидетельствовать сообщения о том, что ЧВК возвращает родственникам заключенных пустые гробы.