Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для расследования преступлений, связанных с агрессией России против Украины. Документ единодушно поддержали все евродепутаты от Эстонии, однако на вопросы Rus.Postimees, с почему они голосовали «за» и какие практические шаги должны последовать за этой резолюцией, ответили не все.