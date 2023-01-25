Сергей Шойгу, Владимир Путин и Валерий Герасимов.
Сергей Шойгу, Владимир Путин и Валерий Герасимов. Фото: Mikhail Klimentyev

Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для расследования преступлений, связанных с агрессией России против Украины. Документ единодушно поддержали все евродепутаты от Эстонии, однако на вопросы Rus.Postimees, с почему они голосовали «за» и какие практические шаги должны последовать за этой резолюцией, ответили не все.

Яак Мадисон: это единственный способ расследования военных преступлений

Яак Мадисон.
Яак Мадисон. Фото: Remo Tõnismäe