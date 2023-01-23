Финальный аргумент в спорах: в форум известной компьютерной игры загружаются засекреченные данные о военной технике

На прошлой неделе в форумы War Thunder дважды загружались секретные документы о военной технике.

Сначала всплыли документы, касающиеся истребителя F-16, но позже было незаконно распространено и руководство по F-15. Последний еще даже не попал в игру.

По иронии судьбы, подобное происшествие происходит не в первый раз, и если посмотреть на тенденции, то можно предположить, что и не в последний.