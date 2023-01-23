В компьютерной игре War Thunder пользователи могут сражаться друг с другом на разных боевых машинах. Но иногда некоторые игроки не могут решить свои разногласия, в результате чего многие из них решили, что для победы в споре можно все, вплоть до обнародования секретной информации.
Финальный аргумент в спорах: в форум известной компьютерной игры загружаются засекреченные данные о военной технике
Финальный аргумент в спорах: в форум известной компьютерной игры загружаются засекреченные данные о военной технике
На прошлой неделе в форумы War Thunder дважды загружались секретные документы о военной технике.
Сначала всплыли документы, касающиеся истребителя F-16, но позже было незаконно распространено и руководство по F-15. Последний еще даже не попал в игру.
По иронии судьбы, подобное происшествие происходит не в первый раз, и если посмотреть на тенденции, то можно предположить, что и не в последний.
В июне прошлого года на форумы War Thunder попали документы о китайском противотанковом орудии, а летом 2021 года поделились материалами как о британских, так и о французских танках. Все это, разумеется, в нарушение закона.
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