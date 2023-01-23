Изменение климата заставляет почти треть населения в мире отказываться от рождения детей

В условиях климатического кризиса трудно представить себе, каким может быть наше будущее уже в ближайшие годы. Эта неопределенность и опасения, что состояние окружающей среды будет и впредь ухудшаться, сказываются на жизни жителей самых разных стран.

Новым опросом оказались охвачены 25 000 человек. Исследование в 25 странах провели французская исследовательская компания Elabe и международный концерн управления водными ресурсами, отходами и энергией Veolia. Результаты опроса выявляют масштабы этого беспокойства, получившего в 21 веке название «экологической тревоги».

Около 30% жителей Земли испытывают тревогу перед лицом будущего и «часто» задумываются об изменении климата, рассматривая возможность отказа от долгосрочных целей, таких как рождение детей.

«[Это число доходит до более чем] 33% в Польше, Индонезии, Японии, Бразилии, Чили, Колумбии и Мексике, и до 58% в Индии», - говорится в исследовании.

В Соединенных Штатах 25% респондентов уже ощутили на себе влияние острой экологической тревоги. «Чувство крайней уязвимости объединяет сегодня как некоторые из наиболее исторически хрупких наций, так и развитые страны», - говорится в докладе.

О каких ещё долгосрочных планах рассказывает опрос?

Экологическая тревога, или просто «эко-тревога» - это чувство стресса и беспокойства за будущее планеты. В мире, где заголовки газет пестрят новостями о сильных наводнениях, пожарах и засухах, суровые погодные условия и всё более частые стихийные бедствия ощущение эко-тревоги для многих становится обычным.

Всё большее число людей, как показывают опросы, ощущают на себе последствия эко-тревоги. Фото: Martin Novak/PantherMedia / Martin Novak