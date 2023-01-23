В деле подозреваемого в сексуальном насилии Алвеса появились новые обстоятельства

Если ранее в испанских СМИ сообщалось, что правый нападающий Дани Алвес засунул 23-летней женщине руку в белье, то теперь появилась куда более серьезная версия.

По данным испанского издания El Periodico, футболист и женщина, ставшая жертвой домогательств, провели в туалете около четверти часа. Это утверждение должно быть подтверждено и записями камер безопасности.

По словам потерпевшей, футболист сначала бросил ее, потом поднял и изнасиловал, хотя она все время оказывала сопротивление. В тот же вечер женщину доставили с больницу, чтобы зафиксировать следы насилия.

TV3 сообщает, что бразилец изначально утверждал, что был в клубе, но провел там совсем немного времени. Позже он озвучил еще три версии.

Сначала он утверждал, что не знает женщину, которая обвинила его в изнасиловании, потом сказал, что видел ее, но между ними ничего не было, и, наконец, сказал, что она навязалась ему.

Издание El Pais пишет, ссылаясь на свои источники, что женщина не хочет от футболиста финансовой компенсации, ее цель — чтобы футболист сел за решетку за совершенное преступление.

Алвес уже получил реакцию на скандал. Клуб «Пумас», в составе которого он находился, уже выдал футболисту волчий билет.