В Литве были эвакуированы пассажиры всех аэропортов

Представитель департамента полиции Ревита Янавичюте сообщила BNS, что первоначальная информация о возможном взрывном устройстве поступила около 8 час. утра по электронной почте. В информации не указан конкретный аэропорт Вильнюса, Каунаса или Паланги.

Около 10 часов Lietuvos oro uostai сообщила, что завершена тщательная проверка помещений в аэропортах Каунаса и Паланги. Пассажиров вернули в терминалы.

«План Skydas ("Щит") не был введен ни в одном из аэропортов, а электронного письма есть адрес, но пока не установлено, кому он принадлежит и с какого сервера письмо было отправлено. Трудно сказать срок, за который это определится. Выявления по телефонному звонку быстрее, электронное письмо может занять немного больше времени», – сказала представитель полиции.

По ее словам, после получения информации кинологи с собаками проверили аэропорты.

Спецслужбы провели оценку угроз во всех аэропортах, прошла тщательная проверка пассажирских терминалов, пассажиры были временно эвакуированы из зон ожидания во всех аэропортах Литвы.