Президент Алар Карис на состоявшейся в понедельник встрече с министром обороны Ханно Певкуром подчеркнул, что обеспокоенное расширением полигона Нурсипалу сообщество - это партнер государства, а не наоборот.
Карис: обеспокоенное расширением полигона Нурсипалу сообщество – партнер государства
«На состоявшейся на прошлой неделе в Выру встрече с руководством местных самоуправлений и с представителями сообщества я увидел, что относительно расширении полигона Сил обороны они не выступают против государственной обороны, а являются испытывающим проблемы партнером, у которого в настоящее время больше неопределенности и вопросов, чем точных ответов, что повлечет за собой расширение полигона», - сказал президент Алар Карис на встрече с министром обороны Ханно Певкур.
Президент Карис подчеркнул, что с точки зрения повышения боеспособности Силам обороны Эстонии крайне необходимы достаточные возможности для обучения, а сложная ситуация с безопасностью будет предъявлять все более высокие требования как государству, так и гражданам. «Необходимость повышения обороноспособности Эстонии понятна всем, - сказал глава государства о своей встрече в Выру. - Но в то же время важно разъяснить местному сообществу и самоуправлениям гарантии в решении о расширении полигона и последствия, которые его сопровождают, ведь развитие гособороны строится на почве доверия и сотрудничества».
Президент Карис считает важным, чтобы правительство раскрыло свое решение о шагах относительно плана расширения полигона Нурсипалу.
«Приближение парламентских выборов не ставит на паузу ни проблемы государства, ни проблемы людей. Мне кажется нечестным отговариваясь выборами, откладывать решения, которые на самом деле уже приняты и касаются многих людей, - сказал глава государства. - Чем быстрее будут даны конкретные ответы относительно таких факторов, как влияние шума, воздействие на окружающую среду, временные рамки и многое другое, тем быстрее люди смогут начать приспосабливаться и обдумывать дальнейшие планы. Так мы можем лучше всего дать людям возможности индивидуального и местного планирования для продвижения вперед в новых условиях».