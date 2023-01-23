Карис: обеспокоенное расширением полигона Нурсипалу сообщество – партнер государства

«На состоявшейся на прошлой неделе в Выру встрече с руководством местных самоуправлений и с представителями сообщества я увидел, что относительно расширении полигона Сил обороны они не выступают против государственной обороны, а являются испытывающим проблемы партнером, у которого в настоящее время больше неопределенности и вопросов, чем точных ответов, что повлечет за собой расширение полигона», - сказал президент Алар Карис на встрече с министром обороны Ханно Певкур.

Президент Карис подчеркнул, что с точки зрения повышения боеспособности Силам обороны Эстонии крайне необходимы достаточные возможности для обучения, а сложная ситуация с безопасностью будет предъявлять все более высокие требования как государству, так и гражданам. «Необходимость повышения обороноспособности Эстонии понятна всем, - сказал глава государства о своей встрече в Выру. - Но в то же время важно разъяснить местному сообществу и самоуправлениям гарантии в решении о расширении полигона и последствия, которые его сопровождают, ведь развитие гособороны строится на почве доверия и сотрудничества».

Президент Карис считает важным, чтобы правительство раскрыло свое решение о шагах относительно плана расширения полигона Нурсипалу.