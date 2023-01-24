«Я вел себя как какое-то животное»: убивший на глазах у полиции охранника получил наказание

Поздним вечером 6 июля прошлого года 49-летний Алексей Мамкичев был в гостях у своей возлюбленной Урве, проживавшей в социальном доме по адресу Академия-теэ, 32 в Таллинне. По словам Мамкичева, с Урве он чувствовал себя в большей безопасности, защищенным: «Моя добрая приятельница Урве как-то сказала мне: если где-то пьешь алкоголь с друзьями, то лучше приходи ко мне и пей со мной. Не пей на улице».