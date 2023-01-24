«Открывая дверь, я не знал, что убью человека», - заявил Алексей Мамкичев в суде в начале этого года после того, как прокурор назвал подлый поступок мужчины убийством. Наконец по прошествии более двух месяцев станет известно, какое наказание понесет Мамкичев, убивший 69-летнего охранника социального дома на глазах у полицейских.
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«Я вел себя как какое-то животное»: убивший на глазах у полиции охранника получил наказание
Поздним вечером 6 июля прошлого года 49-летний Алексей Мамкичев был в гостях у своей возлюбленной Урве, проживавшей в социальном доме по адресу Академия-теэ, 32 в Таллинне. По словам Мамкичева, с Урве он чувствовал себя в большей безопасности, защищенным: «Моя добрая приятельница Урве как-то сказала мне: если где-то пьешь алкоголь с друзьями, то лучше приходи ко мне и пей со мной. Не пей на улице».
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