«Новости в 7» за 23 января: обязательные уроки гособороны для гимназистов, митинг россиян-оппозиционеров, продолжаем знакомство с ансамблем «Joy» и Новый год по китайскому календарю!

Сегодня в выпуске:

- Министр обороны предлагает сделать обязательной начальную военную подготовку в школах Эстонии, а МВД составляет план по строительству убежищ. Какие классы будут учиться обороне государства и сколько людей смогут вместить временные укрытия?

- Сообщения по нашей стране: Россия заявила о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией, в связи с этим эстонский посол должен будет покинуть Москву. Таллинн официально стал Зеленой столицей Европы

- Живущие в Эстонии оппозиционно настроенные россияне провели в таллинне пикет в поддержку главного политического заключенного России. 2 года назад Алексей Навальный вернулся на родину и продолжает отбывать наказание в тюрьме.

- Продолжение нашего рассказа о жизни танцевального коллектива JOY из города Валга. Почему ансамбль чуть не остался на улице и как его участники преодолевают коллизии, связанные с существованием на границе двух государств?

- С миру по нитке: кого участники международной следственной группы считают причастными к рассылке смертоносных писем в Испании и почему жители Хорватии недовольны переходом на единую евровалюту?

- 22 января во всем мире и в Эстонии отмечали наступление китайского Нового года по лунному календарю. Под каким знаком пройдут следующие 12 месяцев, что предписывают традиции и какие блюда ставить на праздничный стол, выясняла наш корреспондент!