Украина взяла на себя ответственность за убийство банкира, обвиняемого в государственной измене

Сразу после смерти Киреева некоторые украинские СМИ сообщили со ссылкой на свои источники, что Служба безопасности Украины убила его как предателя, то есть как человека, работавшего на российские спецслужбы. Однако уже 5 марта Главное управление разведки министерства обороны официально сообщило, что Киреев погиб во время выполнения специального задания и назвало его в числе «профессионалов, преданных своему делу и защите Украины».

В интервью «Радио Свобода» Буданов заявил, что Киреев был штатным сотрудником ГУР и «не был шпионом». Он добавил, что знал его с 2009 года.

Глава украинской военной разведки также описал обстоятельства, при которых был убит Киреев. «Его вызвали, он из моего кабинета поехал туда [в СБУ] … Приблизительно за 200 метров до центрального здания СБУ (он туда выезжал) выехал бус, то есть просто вырвался на встречную, выбежали сотрудники "Альфы" с криками: "Это СБУ!"».

«Киреев сказал всем остановиться, - продолжает Буданов. - Потом его пересадили в микроавтобус, который поехал не в это центральное здание, а за несколько кварталов. Потом произошло то, что произошло… И его тело выпало из этого микроавтобуса».

Кто не хотел украинской победы?

Описывая цели тех, кто стоит за убийством Киреева, Буданов сказал: «У того, кто это намерено сделал, было целью не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, провести определенные действия по отпору врагу».

Руководитель ГУР заявил, что по его «личному мнению», некоторые представители украинской стороны «не очень хотели, чтобы Украина победила». Буданов не уточнил, имеет ли он ввиду предполагаемых российских агентов в СБУ или кого-либо еще.