Член комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) прокомментировал заявление МИД РФ о понижении уровня дипломатических отношений между Россией и Эстонией. По его словам Россия таким решение дает понять, что хочет свести дипломатические отношения с Эстонией до абсолютного минимума.
Марко Михкельсон: посла России не приглашали на приемы и коллеги с ним не общались
«Но мы и так знаем, что после 24 февраля отношения между Эстонией и Россией оказались, по сути, в замороженном состоянии. Это не только Эстонии касается, но многих других стран. Также было ожидаемо, что Россия не оставит без ответа решение МИД Эстонии снизить количество российских дипломатов в Эстонии», - пояснил политик.
На вопрос, повлияет ли сложившаяся ситуация на возможность для граждан Эстонии пересекать границу с РФ, он ответил, что в определенной степени может повлиять, но не кардинально. «Количество работников, которые в нашем и в российском посольстве оказывают консульские услуги и обрабатывают документы, может быть ограничено, - говорит Михкельсон. - В Эстонии не будут принимать документы россиян об отказе от гражданства РФ? Насколько я знаю, раньше такое решение тоже в местном посольстве не принимали, документы отправляли в Москву на проверку. Так что в целом я думаю, принципиальных изменений сегодняшняя новость не несет».
По словам Марко Михкельсона, понижение уровня отношений скажется на возможности посольства Эстонии получать информацию непосредственно из Москвы. «Если у российского посла в Эстонии доступ до информации так или иначе был очень ограничен - его не приглашали на приемы, с ним не общались, то эстонский посол в Москве точно имел гораздо больше возможностей получать информацию, - пояснил свою мысль Марко Михкельсон. - Прежде всего наш посол мог общаться с послами стран-партнеров и союзников. Это будет означать в дальнейшем существенный недостаток информации о том, что происходит в Москве».