Марко Михкельсон: посла России не приглашали на приемы и коллеги с ним не общались

«Но мы и так знаем, что после 24 февраля отношения между Эстонией и Россией оказались, по сути, в замороженном состоянии. Это не только Эстонии касается, но многих других стран. Также было ожидаемо, что Россия не оставит без ответа решение МИД Эстонии снизить количество российских дипломатов в Эстонии», - пояснил политик.

На вопрос, повлияет ли сложившаяся ситуация на возможность для граждан Эстонии пересекать границу с РФ, он ответил, что в определенной степени может повлиять, но не кардинально. «Количество работников, которые в нашем и в российском посольстве оказывают консульские услуги и обрабатывают документы, может быть ограничено, - говорит Михкельсон. - В Эстонии не будут принимать документы россиян об отказе от гражданства РФ? Насколько я знаю, раньше такое решение тоже в местном посольстве не принимали, документы отправляли в Москву на проверку. Так что в целом я думаю, принципиальных изменений сегодняшняя новость не несет».