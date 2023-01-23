Эстония призвала страны ЕС следовать принципу паритета в дипотношениях с Россией

Указав на то, что полномасштабная война России в Украине длится уже почти год, Рейнсалу подчеркнул, что предоставление дополнительной оборонной помощи Украине не может откладываться, потому что Россия готовится к крупномасштабному наступлению, сообщила в понедельник пресс-служба МИД.

Рейнсалу приветствовал принятое в понедельник советом по иностранным делам решение поддержать Украину пакетом мер помощи Европейского фонда по поддержанию мира в размере дополнительных 500 млн евро, добавив, что поддержка Украины должна продолжаться. «На прошлой неделе Эстония приняла решение направить Украине самый большой на сегодня пакет военной помощи, в результате чего объем военной помощи, предоставляемой Эстонией Украине, увеличился до 370 миллионов евро, или более одного процента от валового внутреннего продукта Эстонии, - сказал Рейнсалу. - Я призвал все страны ЕС также увеличить оборонную помощь до одного процента ВВП, поскольку мы хотим, чтобы война закончилась, но Россия послала отчетливый сигнал, что планирует продолжать свою захватническую войну».

Помимо увеличения оборонной помощи, Рейнсалу также сделал акцент на повышении цены агрессии в отношении России, в том числе на продвижении десятого пакета санкций. «Желание Эстонии состоит в том, чтобы как можно быстрее перейти к дополнительным санкциям, - сказал он. - Помимо дополнительных санкций, мы должны снизить потолок цен, установленный на нефть, потому что заработанной прибылью Россия финансирует войну в Украине».