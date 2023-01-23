Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, принимавший участие в заседании Совета по иностранным делам Европейского союза (ЕС), призвал страны-члены ЕС увеличить оборонную помощь Украине до одного процента ВВП, продвинуться вперед с дополнительными санкциями в отношении России и снизить потолок цены на нефть.
Эстония призвала страны ЕС следовать принципу паритета в дипотношениях с Россией
Указав на то, что полномасштабная война России в Украине длится уже почти год, Рейнсалу подчеркнул, что предоставление дополнительной оборонной помощи Украине не может откладываться, потому что Россия готовится к крупномасштабному наступлению, сообщила в понедельник пресс-служба МИД.
Рейнсалу приветствовал принятое в понедельник советом по иностранным делам решение поддержать Украину пакетом мер помощи Европейского фонда по поддержанию мира в размере дополнительных 500 млн евро, добавив, что поддержка Украины должна продолжаться. «На прошлой неделе Эстония приняла решение направить Украине самый большой на сегодня пакет военной помощи, в результате чего объем военной помощи, предоставляемой Эстонией Украине, увеличился до 370 миллионов евро, или более одного процента от валового внутреннего продукта Эстонии, - сказал Рейнсалу. - Я призвал все страны ЕС также увеличить оборонную помощь до одного процента ВВП, поскольку мы хотим, чтобы война закончилась, но Россия послала отчетливый сигнал, что планирует продолжать свою захватническую войну».
Помимо увеличения оборонной помощи, Рейнсалу также сделал акцент на повышении цены агрессии в отношении России, в том числе на продвижении десятого пакета санкций. «Желание Эстонии состоит в том, чтобы как можно быстрее перейти к дополнительным санкциям, - сказал он. - Помимо дополнительных санкций, мы должны снизить потолок цен, установленный на нефть, потому что заработанной прибылью Россия финансирует войну в Украине».
Рейнсалу также представил министрам иностранных дел ЕС обзор усилий Эстонии по поиску правового решения использования замороженных активов России для восстановления Украины.
В кулуарах Совета иностранных дел Рейнсалу встретился со своим итальянским коллегой Анонио Таджани и немецкой коллегой Анналеной Бербок, обсудив с ними дальнейшую поддержку Украины, в том числе привлечение России к ответственности за агрессию и военные преступления в Украине. «Моральный долг международного сообщества состоит в том, чтобы призвать Россию к ответу за ужасы войны», - сказал Рейнсалу. Обсуждалась также необходимость предоставления Украине большей помощи в виде вооружений.
Также обсуждалась ситуация в Иране. «Я осуждаю продолжающееся насилие иранских властей против своего народа и их поддержку российской агрессии, - сказал Рейнсалу. - Эстония полностью поддерживает дополнительные санкции в отношении Ирана, в том числе объявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией».
Министры иностранных дел также обсудили события в Афганистане и Сахельском регионе Западной Африки, а также создание полномасштабной гражданской миссии ЕС в Армении.
На полях Совета по иностранным делам министры иностранных дел ЕС встретились с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Мариано Гросси, с которым обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности в Украине. Они также встретились с премьер-министром Палестины Мохаммадом Ибрагимом Штайей, который подробно рассказал о ситуации на Ближнем Востоке.
Кроме того, Рейнсалу проинформировал коллег из ЕС о решении России понизить свое дипломатическое представительство до уровня временного чиновника и призвал другие страны следовать принципу паритета в дипломатических отношениях с Россией.