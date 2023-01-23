Эрдоган: Швеции не стоит ожидать от Турции поддержки ее заявки на вступление в НАТО после акций с сожжением Корана

«Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», - заявил он (цитата по «Анадолу»).

Эрдоган назвал акцию «гнусным актом» и «оскорблением» тех, кто уважает права и свободы человека. «Если Швеция так благосклонна к членам террористической организации и врагам ислама, мы советуем ей доверить им защиту своей страны», - сказал он.

В Стокгольме в субботу прошла акция протеста, во время которой Расмус Палудан, возглавляющий датскую ультраправую партию Stram Kurs («Жесткий курс») и также имеющий шведское гражданство, сжег Коран возле здания посольства Турции. После этого Турция отменила визит министра обороны Швеции в Анкару. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём уже заявил, что «исламофобские провокации ужасны».

После начала войны России в Украине Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтрального статуса и присоединиться к НАТО. Турция заблокировала начало переговоров по этому вопросу, выставив ряд условий, на которых она согласится одобрить заявки стран.

В начале декабря Швеция начала выполнять требования Турции по вступлению в НАТО, в связи с чем экстрадировала в республику Махмута Тата, первого осужденного члена Рабочей партии Курдистана (РПК).