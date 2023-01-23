Убийцы Андрей Зерцов и Георг Вяйнасте требуют досрочного освобождения

Сегодня Харьюский уездный суд рассматривал дела о досрочном освобождении двух заключенных. Это 35-летний Георг Вяйнасте и 51-летний Андрей Зерцов.

Зерцов отбывает свой срок за попытку убийства. 5 сентября 2013 года в Маарду в квартире в доме на улице Кеэмикуте он ударил спутницу жизни ножом в шею и нанес ей две резаные раны; согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, с мая по сентябрь 2013 года мужчина несколько раз угрожал другой женщине убийством. За свои преступления он получил 12 лет заключения.

Это не первое его преступление. Ранее Зерцов представал перед судом за убийство другой спутницы жизни.

На сегодняшнем суде Зерцов попросил досрочного освобождения, потому что его пожилая мать больна и нуждается в помощи. Он заявил, что не опасен и на свободе начнет новую жизнь. Тюрьма и прокуратура не поддержали досрочное освобождение Зерцова. В его характеристике указывается, что между преступлениями он стал более агрессивным.

Суд примет решение в вопросе освобождения Зерцова 30 января.

Георг Вяйнасте отбывает свой срок за убийство. В 2013 году Вяйнасте в своем доме напал с ножом на родную мать и убил ее. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом. Суд назначил ему 10 лет заключения.