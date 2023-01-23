Евросоюз выделит Украине еще 500 миллионов евро военной помощи

Он также сообщил о достигнутом странами Евросоюза соглашении о выделении еще 45 млн евро на специальную миссию ЕС по обучению украинских военных. Эта миссия, рассчитанная на базовую подготовку 15 тысяч украинских солдат, заработала в Польше в конце 2022 года.

Таким образом, сумма, выделенная Украине через Европейский фонд мира, который был основан ЕС в 2021 году, достигнет 3,6 млрд евро. Между тем общая сумма помощи Украине от Евросоюза и входящих в него стран приблизилась к 50 миллиардам евро, что делает ЕС мировым лидером в оказании помощи Украине, сообщил Боррель.

Международная прокуратура в Гааге

Кроме того, Совет ЕС по иностранным делам един во мнении, что военные преступления в Украине не могут оставаться безнаказанными, указал глава европейской дипломатии. По его словам, на заседании обсуждались варианты возможного привлечения к ответственности виновных. Ведется эта дискуссия и в ООН, «в том числе и в контексте следующей Генеральной Ассамблеи», уточнил Боррель. Он заявил, что первым шагом на пути к привлечению виновных к ответственности станет создание офиса международной прокуратуры в Гааге при поддержке Международного уголовного суда.