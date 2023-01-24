Российские профессионалы полезны Эстонии даже с токсичными паспортами

Когда говорят об интеграции русскоязычных жителей Эстонии, не всегда вспоминают о довольно многочисленной группе переселенцев из России, которые переехали до начала войны в Украине. Как правило, это управленцы, менеджеры, IT-специалисты из международных компаний. Они живут поверх границ, используют английский на работе, но все яснее сознают, что живут в Эстонии. Rus.Postimees выяснял, чувствуют ли они связь со страной проживания и как у них дела с изучением эстонского языка.