Вт, 24.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Российские профессионалы полезны Эстонии даже с токсичными паспортами

Ян Левченко
, журналист
Российские профессионалы полезны Эстонии даже с токсичными паспортами
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Когда говорят об интеграции русскоязычных жителей Эстонии, не всегда вспоминают о довольно многочисленной группе переселенцев из России, которые переехали до начала войны в Украине. Как правило, это управленцы, менеджеры, IT-специалисты из международных компаний. Они живут поверх границ, используют английский на работе, но все яснее сознают, что живут в Эстонии. Rus.Postimees выяснял, чувствуют ли они связь со страной проживания и как у них дела с изучением эстонского языка.

В Таллинне, считают переселенцы, можно обойтись без знания эстонского языка, объясняясь на английском. У двоих из четырех человек были случаи, когда эстонский был важен критически, и для достижения целей требовалось обращаться за помощью к знакомым. Еще двое заявили, что такого не припомнят, хотя и допускают, что это везение. Все признают, что изучение языка – это проявление уважения к обществу, в котором они живут.

Ключевые слова
Наверх