Ср, 25.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Спасатель: пора превращать подвалы в укрытия

Предусмотрено финансирование!
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Спасатель: пора превращать подвалы в укрытия
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 3
  • Спасатели просят очистить подвалы и провести туда воду
  • Застройщиков жилья хотят обязать проектировать укрытия
  • В Финляндии нельзя строить дома без укрытий с 50-х годов

Государство активизировало поиски дополнительных мест для укрытия населения. Чем будет восполнен дефицит защитных сооружений? Какие решения найдены на случай чрезвычайных ситуаций?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель отдела готовности к кризисным ситуациям Спасательного департамента Эркки Пыльд.

Выдержки из беседы:

– Где государство ищет дополнительные места для укрытий?

– Во-первых, речь идет о поиске общественных мест, которые проверяются на пригодность и помечаются эмблемой гражданской обороны. К концу года планируем отметить такими значками целый ряд укрытий, рассчитанных в общей сложности на 100 000 населения. К настоящему моменту проверено более ста укрытий: это автомобильные подземные парковки (спасатели планируют переговоры с владельцами парковокприм. ред.), пешеходные туннели в центре Таллинна, здания местных самоуправлений – например, подвал театра «Угала».

Во-вторых, речь идет о подвалах многоквартирных домов. На примере Украины мы видим, что подвалы можно быстро приспособить под укрытия, приведя их в порядок. На данный момент многие подвалы захламлены мусором и ненужными вещами. Мы рекомендуем очистить подвалы и по возможности провести в них коммуникации, водопровод, канализацию.

– За чей счет вы рекомендуете это сделать? Наверняка, товарищества скажут, что у них нет денег и возможностей этим заниматься…

– Спасательный департамент получил дополнительное финансирование. В 2023 году квартирные товарищества смогут рассчитывать на поддержку. Разумеется, этих сумм вряд ли хватит на то, чтобы привести в порядок все подвалы, поэтому некоторым товариществам придется взять инициативу в свои руки и самим позаботиться о безопасности жителей.

– О каких суммах идет речь?

– Конкретные суммы пособий еще не утверждены, но речь идет о миллионах.

– Речь идет о добровольном процессе, или товарищества обяжут переоборудовать подвалы в убежища?

– Пока что всё в добровольном порядке. В данный момент идет обсуждение поправок к законодательству, чтобы систематизировать данные процессы. Не исключено, что появятся и принудительные меры. Дело за политическими решениями.

– Насколько велик дефицит защитных сооружений?

– На протяжении последних тридцати лет в Эстонии систематически вопросами создания укрытий не занимались. После начала войны России против Украины государственные приоритеты изменились. Сегодня гражданская оборона – снова в центре внимания.

– Тем не менее, пока нам приходится говорить о большом дефиците мест для укрытий, тогда как в соседней Финляндии дела обстоят иначе?

– В Финляндии создают бомбоубежища уже с 50-х годов минувшего века, когда страна пришла к выводу, что есть риск ядерной войны из-за конфликта СССР со странами Запада. Финляндия сочла, что может стать одной из целей этого конфликта. С тех пор там систематически строят в новых зданиях укрытия и бомбоубежища.

– В результате, там покрыто системой укрытий 70% населения?

– Где-то так.

– А каков процент в Эстонии?

– В Эстонии систематически укрытия вообще не строятся. Пока что в МВД разработаны поправки к закону, которые обяжут застройщиков при проектировании новых зданий площадью более 1200 квадратных метров предусматривать в них укрытия, где необходимо прокладывать коммуникации, водопровод, канализацию. Судьба поправок будет зависеть от дальнейших политических решений.

– Повлияет ли возможное решение на стоимость новостроек?

– Пока это всего лишь одна из идей, точно ничего не просчитывалось. Безусловно, подобное политическое решение повлияет и на окончательную стоимость новой недвижимости, поскольку у застройщика появится обязанность возводить укрепленные конструкции и прокладывать дополнительные коммуникации.

– Время покажет, будет ли принят такой закон. А куда бежать сейчас, если начнется воздушная тревога?

– В данный момент можно использовать для укрытий только подземные парковки, подвалы и подземные этажи. В случае объявления тревоги мы рекомендуем также укрываться внутри зданий – во внутренних помещениях без окон: туалетах и других технических помещениях. Там можно уберечься от попадания осколков и прочего мусора, который разлетается повсюду во время бомбардировок.

– Не планирует ли Эстония начать строительство бомбоубежищ?

– На данный момент такого плана нет. Специализированных бомбоубежищ сегодня у нас не строится. Все будет зависеть от дальнейших политических решений. Напомню, что строительство бомбоубежищ – это очень дорогостоящий проект.

– Не начать ли откапывать и расчищать старые бомбоубежища?

– К сожалению, большинство советских бомбоубежищ на сегодня уже устарели и не соответствующим действующим нормам. На данный момент мы не видим возможности для того, чтобы начать их активно использовать и инвестировать средства.

– Оборудованы ли наши населенные пункты сиренами?

– К концу года 22 самых крупных города Эстонии будут оборудованы сиренами, оповещающими население о различных угрозах. Это современные цифровые системы, которыми легко управлять – можно локально, можно целиком. В случае с ядовитыми газами и задымлением сирены применяются локально, при масштабной угрозе они включаются сразу по всей Эстонии. Современные сирены передают не только сигнал об опасности, но и голосовое сообщение. Весной начнется тестирование в наших городах новых сирен.

– Сообщается, что с января в Эстонии все готово для рассылки смс-предупреждений о нахождении в зоне опасности. Кого и как будут оповещать?

– На минувшей неделе вступил в силу закон, который касается рассылки смс-сообщений. К рассылке будут прибегать в разных ситуациях. Например, пару месяцев назад в порту Мууга загорелось производственное здание. Предполагалось, что в нем мог быть ядовитый дым, поэтому пришлось эвакуировать сразу весь порт Мууга. Если бы ветер дул в сторону города, то понадобилась бы и система смс-оповещений всех людей, находившихся в опасной зоне.

Предупреждения будут рассылаться на эстонском, английском и русском языках. Сообщения поступят от пользователя ee.alarm. Отправителем будет являться то ведомство, которое отвечает за ликвидацию последствий кризиса.

Разработка технологий не стоит на месте. Не исключено, что в будущем сигнал оповещения начнет срабатывать даже в беззвучном режиме, на телефоне будет включаться фонарик и т.д.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: укрытия и убежища – куда бежать, если начнется? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein
Студия Postimees: укрытия и убежища – куда бежать, если начнется? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein Фото: Mihkel Maripuu
  • Где ведется поиск дополнительных мест для укрытий?
  • Насколько велик дефицит в защитных сооружениях?
  • В каких регионах проблема стоит наиболее остро?
  • Куда бежать, если начнется воздушная тревога?
  • Оборудованы ли под укрытия подвалы жилых домой?
  • Станут ли защитой подземные парковки?
  • Приспособлены ли под укрытия цокольные этажи новостроек?
  • Началось ли строительство убежищ?
  • Сообщается, что с января в Эстонии все готово для рассылки смс-предупреждений о нахождении в зоне опасности. Кого и как будут оповещать?
  • Оборудованы ли общественные места сиренами?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein 

Ключевые слова
Наверх