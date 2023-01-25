Спасатель: пора превращать подвалы в укрытия

– Повлияет ли возможное решение на стоимость новостроек?
– Пока это всего лишь одна из идей, точно ничего не просчитывалось. Безусловно, подобное политическое решение повлияет и на окончательную стоимость новой недвижимости, поскольку у застройщика появится обязанность возводить укрепленные конструкции и прокладывать дополнительные коммуникации.
– Время покажет, будет ли принят такой закон. А куда бежать сейчас, если начнется воздушная тревога?
– В данный момент можно использовать для укрытий только подземные парковки, подвалы и подземные этажи. В случае объявления тревоги мы рекомендуем также укрываться внутри зданий – во внутренних помещениях без окон: туалетах и других технических помещениях. Там можно уберечься от попадания осколков и прочего мусора, который разлетается повсюду во время бомбардировок.
– Не планирует ли Эстония начать строительство бомбоубежищ?
– На данный момент такого плана нет. Специализированных бомбоубежищ сегодня у нас не строится. Все будет зависеть от дальнейших политических решений. Напомню, что строительство бомбоубежищ – это очень дорогостоящий проект.
– Не начать ли откапывать и расчищать старые бомбоубежища?
– К сожалению, большинство советских бомбоубежищ на сегодня уже устарели и не соответствующим действующим нормам. На данный момент мы не видим возможности для того, чтобы начать их активно использовать и инвестировать средства.
– Оборудованы ли наши населенные пункты сиренами?
– К концу года 22 самых крупных города Эстонии будут оборудованы сиренами, оповещающими население о различных угрозах. Это современные цифровые системы, которыми легко управлять – можно локально, можно целиком. В случае с ядовитыми газами и задымлением сирены применяются локально, при масштабной угрозе они включаются сразу по всей Эстонии. Современные сирены передают не только сигнал об опасности, но и голосовое сообщение. Весной начнется тестирование в наших городах новых сирен.