Государство активизировало поиски дополнительных мест для укрытия населения. Чем будет восполнен дефицит защитных сооружений? Какие решения найдены на случай чрезвычайных ситуаций?
Студия Postimees: укрытия и убежища – куда бежать, если начнется?
14:00 Спасательный департамент
Студия Postimees: укрытия и убежища – куда бежать, если начнется?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель службы готовности к кризисным ситуациям Спасательного департамента Эркки Пыльд. Смотрите интервью в 14:00!
- Где ведется поиск дополнительных мест для укрытий?
- Насколько велик дефицит в защитных сооружениях?
- В каких регионах проблема стоит наиболее остро?
- Куда бежать, если начнется воздушная тревога?
- Оборудованы ли под укрытия подвалы жилых домой?
- Станут ли защитой подземные парковки?
- Приспособлены ли под укрытия цокольные этажи новостроек?
- Началось ли строительство убежищ?
- Сообщается, что с января в Эстонии все готово для рассылки смс-предупреждений о нахождении в зоне опасности. Кого и как будут оповещать?
- Оборудованы ли общественные места сиренами?
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