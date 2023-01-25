Ср, 25.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Студия Postimees: укрытия и убежища – куда бежать, если начнется?

14:00 Спасательный департамент
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: укрытия и убежища – куда бежать, если начнется?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Государство активизировало поиски дополнительных мест для укрытия населения. Чем будет восполнен дефицит защитных сооружений? Какие решения найдены на случай чрезвычайных ситуаций?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель службы готовности к кризисным ситуациям Спасательного департамента Эркки Пыльд. Смотрите интервью в 14:00!

  • Где ведется поиск дополнительных мест для укрытий?
  • Насколько велик дефицит в защитных сооружениях?
  • В каких регионах проблема стоит наиболее остро?
  • Куда бежать, если начнется воздушная тревога?
  • Оборудованы ли под укрытия подвалы жилых домой?
  • Станут ли защитой подземные парковки?
  • Приспособлены ли под укрытия цокольные этажи новостроек?
  • Началось ли строительство убежищ?
  • Сообщается, что с января в Эстонии все готово для рассылки смс-предупреждений о нахождении в зоне опасности. Кого и как будут оповещать?
  • Оборудованы ли общественные места сиренами?
Ключевые слова
Наверх