Вчера, 23 января, посол Эстонии Маргус Лайдре был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему сообщили, что он обязан покинуть РФ до 7 февраля 2023 года. Причиной высылки посла Эстонии является решение МИДа России понизить уровень дипломатического представительства. О том, как отреагировали жители Эстонии на такую позицию Москвы Rus.Postimees узнавал на улицах Таллинна.
ОПРОС ⟩ «Такой шаг обычно делается перед войной»: таллиннцы комментируют высылку посла Эстонии из России
Светлана: «Что выслали, что не выслали. Моя жизнь от этого не меняется. Поэтому зачем нам сейчас, на восьмом десятке, заморачиваться. Наше место скоро будет на кладбище».
Аарне: «Я считаю, что война и огонь должны закончиться. Больше мне нечего об этом сказать».
Алла: «Я считаю, что надо не обострять отношения, а дружить с соседями. Потому что соседи есть соседи. Даже просто в жизни сосед выручит. Та же щепотка соли, когда ее нет».
Алена: «Для нас украинцев, для беженцев, я считаю, Россия - вражеская страна. Но думаю, что дипломаты должны быть. Какую-то роль они играют в отношениях между государствами. Но эстонскому правительству виднее».
Любовь: «Не могу ответить. Но то, что я против России и ее политики, против войны, – это точно».
Валерий: «Если есть возможность не обострять ситуацию, лучше ее не обострять. Потому что такое время, что мы не знаем, что будет завтра».
Людмила: «Я не знаю, как с Россией. Если Россия плохо поступает, то зачем плохо поступать нам? Мы же намного выше их. Мне кажется, мы умнее. И как-то это по-варварски поступать, как Россия... Мне кажется, мы на голову выше, чем Россия».
Людмила: «Я считаю, что нужно поступать мудро. А мудрость заключается в том, чтобы найти такой компромисс, чтоб не было бы этой ни зеркальности, ни обиды государства на государство. Но это очень сложно».
Татьяна: «Я считаю, это печально, но я и не думаю, что в ответ на какие-то меры надо отвечать так же. Трудно сказать».
Александр: «На мой взгляд, не нужно было высылать. Мне кажется, идет какое-то обострение с нашей стороны».
Альфред: «Нужен какой-то компромисс, надо договариваться и сотрудничать. Происходит конфликт с Украиной, обвиняют Россию. Мое мнение, что здесь замешана Америка».
Райн: «Такой шаг обычно делается перед войной. Надо быть бдительным».
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