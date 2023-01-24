ОПРОС ⟩ «Такой шаг обычно делается перед войной»: таллиннцы комментируют высылку посла Эстонии из России

Светлана. Фото: Денис Антонов

Светлана: «Что выслали, что не выслали. Моя жизнь от этого не меняется. Поэтому зачем нам сейчас, на восьмом десятке, заморачиваться. Наше место скоро будет на кладбище».

Аарне. Фото: Денис Антонов

Аарне: «Я считаю, что война и огонь должны закончиться. Больше мне нечего об этом сказать».

Алла. Фото: Денис Антонов

Алла: «Я считаю, что надо не обострять отношения, а дружить с соседями. Потому что соседи есть соседи. Даже просто в жизни сосед выручит. Та же щепотка соли, когда ее нет».

Алена. Фото: Денис Антонов

Алена: «Для нас украинцев, для беженцев, я считаю, Россия - вражеская страна. Но думаю, что дипломаты должны быть. Какую-то роль они играют в отношениях между государствами. Но эстонскому правительству виднее».

Любовь. Фото: Денис Антонов

Любовь: «Не могу ответить. Но то, что я против России и ее политики, против войны, – это точно».

Валерий. Фото: Денис Антонов

Валерий: «Если есть возможность не обострять ситуацию, лучше ее не обострять. Потому что такое время, что мы не знаем, что будет завтра».

Людмила. Фото: Денис Антонов

Людмила: «Я не знаю, как с Россией. Если Россия плохо поступает, то зачем плохо поступать нам? Мы же намного выше их. Мне кажется, мы умнее. И как-то это по-варварски поступать, как Россия... Мне кажется, мы на голову выше, чем Россия».

Людмила. Фото: Денис Антонов

Людмила: «Я считаю, что нужно поступать мудро. А мудрость заключается в том, чтобы найти такой компромисс, чтоб не было бы этой ни зеркальности, ни обиды государства на государство. Но это очень сложно».

Татьяна. Фото: Денис Антонов.

Татьяна: «Я считаю, это печально, но я и не думаю, что в ответ на какие-то меры надо отвечать так же. Трудно сказать».

Александр. Фото: Денис Антонов

Александр: «На мой взгляд, не нужно было высылать. Мне кажется, идет какое-то обострение с нашей стороны».

Альфред. Фото: Денис Антонов

Альфред: «Нужен какой-то компромисс, надо договариваться и сотрудничать. Происходит конфликт с Украиной, обвиняют Россию. Мое мнение, что здесь замешана Америка».

Райн. Фото: Денис Антонов