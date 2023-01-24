Скоро выборы ⟩ МВД просит жителей Эстонии проверить свои данные в Регистре народонаселения

Избирателя заносят в список избирателей и ему назначается избирательный округ на основе тех данных, которые находятся в Регистре народонаселения по состоянию на 3 февраля. Поэтому важно, чтобы к этому моменту у всех избирателей в регистре были верные данные о месте проживания. Если место жительства изменилось, на портале э-услуг Регистра народонаселения www.rahvastikuregister.ee можно указать свой новый адрес. Данные о своем месте проживания можно предоставить также в волостное собрание или мэрию по месту жительства или отправить туда по почте.

Верные данные в Регистре народонаселения важны также и для того, чтобы до избирателей дошел информационный листок, который будет отправлен к конце февраля. Цель инфолистка – дать общую информацию об избирательном праве, также в нем будет указано, где находятся все места, где избиратель может проголосовать в местном самоуправлении или части города Таллинна по своему месту жительства. Те, у кого письма, приходящие на официальный адрес электронной почты @eesti.ee, перенаправлены на личный электронный адрес или чей личный адрес указан в Регистре народонаселения, получат инфолисток на е-мейл. Тем, чей электронный адрес неизвестен, пришлют бумажный инфолисток. Он придет избирателям не позднее 23 февраля.

Проголосовать на парламентских выборах могут граждане Эстонии, к моменту дня выборов достигшие 18 лет.