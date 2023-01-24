На пляже Кабли в Пярнумаа, недалеко от смотровой вышки, можно наблюдать редчайшее природное явление. А именно, участкок берега длиной около ста метров усеян ледяными шарами разного размера, созданными совместными усилиями сразу нескольких сил природы.
Фото ⟩ Один из эстонских пляжей заполонили ледяные шары
Один из эстонских пляжей заполонили ледяные шары
По словам синоптика Кайро Кийтсака, ледяные шары – это природное явления, для возникновения которого необходимо стечение нескольких погодных условий: температура воздуха ниже нуля, охлаждение воды до температуры близкой к точке замерзания, песчаный пляж с пологим заходом и спокойная волна.
«Постоянное движение взад-вперед в морской воде и вращение приводит к тому, что льдины приобретают круглую форму», – пояснил Кийтсак.
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