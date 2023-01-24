Фото ⟩ Один из эстонских пляжей заполонили ледяные шары

По словам синоптика Кайро Кийтсака, ледяные шары – это природное явления, для возникновения которого необходимо стечение нескольких погодных условий: температура воздуха ниже нуля, охлаждение воды до температуры близкой к точке замерзания, песчаный пляж с пологим заходом и спокойная волна.