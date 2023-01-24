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Исторический момент: впервые на футбольном матче арбитр показал белую карточку

rus.postimees.ee
Исторический момент: впервые на футбольном матче арбитр показал белую карточку
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Арбитр Катарина Кампуш демонстрирует белую карточку, кадр из видео.
Арбитр Катарина Кампуш демонстрирует белую карточку, кадр из видео. Фото: Kuvatõmmis videost

На минувших выходных впервые в истории футбола на официальном матче была показана белая карточка.

Большинство любителей футбола прекрасно знакомы с желтой и красной карточками, которые показываются за различные нарушения в ходе матча. Но в Португалии акцептирована и белая карточка, причем с момента внедрения – 1970 года – ее не показывали ни разу!

В отличие от желтой и красной карточек, белая введена не для наказания, а для поозрения. Это способ выразить благодарность в ходе матча - в рамках инициативы по признанию и похвале клубов за честную игру и для повышения этических ценностей в спорте.

Впервые этой возможностью воспользовалась рефери Катарина Кампуш на матче четвертьфинала женского Кубка Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом». В конце первого тайма одной из футболисток стало плохо, медики обеих команд немедленно отреагировали на ситуацию и бросились оказывать спортсменке первую помощь.

После рефери поблагодарила их, показав белую карточку – надо отметить, что врачи растерялись, ведь все привыкли к тому, что карточки демонстрируются за различные нарушения.

«Бенфика» в ходе матча одержала победу – 5:0 и прошла в полуфинал.

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