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В Эстонии резко выросла смертность от передозировки наркотиков

Rus.Postimees
В Эстонии резко выросла смертность от передозировки наркотиков
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Конфискованные полицией наркотические вещества.
Конфискованные полицией наркотические вещества. Фото: PPA

В 2022 году в Эстонии, по сравнению с предыдущими годами, резко выросло количество смертей от передозировки наркотиками. Если в 2020 году была зафиксирована 31 такая смерть, а в 2021 их насчитывалось 39, то в 2022 году, опираясь на химико-токсикологические исследования, таких случаев было 79. Эта цифра может еще увеличиться, поскольку Эстонский институт судебной экспертизы располагает не всеми результатами анализов за прошлый год.

По имеющимся данным, из 79 смертей от передозировки наркотиков 38% связаны с синтетическими опиоидами, в частности с веществами группы нитазенов. Большинство смертельных случаев (22) связаны с применением протонитазена, семь случаев – с метонитазеном и шесть – с изотонитазеном. Некоторые смерти от передозировки связаны с несколькими различными комбинациями нитазена. Также заметно увеличилось количество смертей от карфентанила (7), хотя последние пару лет динамика была отрицательной. Согласно имеющимся данным, 15% смертей в 2022 году были связаны с употреблением кокаина и 29% — с употреблением амфетамина. Большинство смертей от передозировки вызваны комбинацией нескольких различных наркотических и психотропных веществ. Помимо так называемых уличных наркотиков, в посмертной токсикологии были обнаружены различные антидепрессанты, бензодиазепины и другие лекарственные средства.

Средний возраст людей, скончавшихся от передозировки наркотиков, составляет 38 лет (17−68), из них 62 мужчины и 17 женщин. Если рассматривать отдельно смерти, связанные с веществами, относящимися к группе нитазенов, то средний возраст умерших составляет 41 год (32−51), из них 28 мужчин и две женщины. В возрастной группе от 17 до 20 лет, по данным на начало декабря, насчитывалось восемь смертей от передозировки, что вызывает беспокойство. В организме четырех человек, входящих в эту возрастную группу, нашли метилфенидат. Метилфенидат – это стимулятор центральной нервной системы с похожим, но более мягким действием кокаина. Вещество также легально используется в качестве лекарства.

Кроме того, признаком серьезной опасности можно считать использующееся в ветеринарии лекарство ксилазин, обнаруженное в телах двух жертв передозировки наркотиков, связанных с нитазеном. Речь идет о предназначенном для животных препарате, расслабляющим мышцы, облегчающим боль, вызывающим сонливость и оказывающим анестезирующее действие. Новость тревожная, поскольку она указывает на то, что смешивание вещества с ксилазином с целью усиления и продления действия фентанила или нитазена дошло и до Эстонии. По мнению экспертов США, ксилазин добавляют к таким опиоидам, как фентанил и нитазен, чтобы сделать взаимодействие веществ похожим на более длительные эффекты героина. К сожалению, это имеет очень печальные последствия. Регулярное употребление сопровождается болезненными кожными язвами, потерей сознания и абстинентным синдромом.

«В нынешней ситуации, когда в Эстонии распространяются как сильнодействующие синтетические опиоиды с добавлением опасных веществ, так и сильнодействующий кокаин, крайне важно, чтобы люди, употребляющие наркотики, знали об опасностях и контактировали со службами помощи. Они должны иметь достаточное количество опиоидного антидота налоксона, чтобы забрать его домой. В прошлом году налоксон использовался в 454 случаях, это почти в три раза больше, чем годом ранее. Это отражает серьезность ситуации. Контакты центров, выдающих налоксон, можно найти на сайте www.narko.eе», – рассказала руководитель Центра профилактики наркомании и инфекционных заболеваний при Институте развития здоровья Алена Курбатова.

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