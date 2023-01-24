В Эстонии резко выросла смертность от передозировки наркотиков

По имеющимся данным, из 79 смертей от передозировки наркотиков 38% связаны с синтетическими опиоидами, в частности с веществами группы нитазенов. Большинство смертельных случаев (22) связаны с применением протонитазена, семь случаев – с метонитазеном и шесть – с изотонитазеном. Некоторые смерти от передозировки связаны с несколькими различными комбинациями нитазена. Также заметно увеличилось количество смертей от карфентанила (7), хотя последние пару лет динамика была отрицательной. Согласно имеющимся данным, 15% смертей в 2022 году были связаны с употреблением кокаина и 29% — с употреблением амфетамина. Большинство смертей от передозировки вызваны комбинацией нескольких различных наркотических и психотропных веществ. Помимо так называемых уличных наркотиков, в посмертной токсикологии были обнаружены различные антидепрессанты, бензодиазепины и другие лекарственные средства.

Средний возраст людей, скончавшихся от передозировки наркотиков, составляет 38 лет (17−68), из них 62 мужчины и 17 женщин. Если рассматривать отдельно смерти, связанные с веществами, относящимися к группе нитазенов, то средний возраст умерших составляет 41 год (32−51), из них 28 мужчин и две женщины. В возрастной группе от 17 до 20 лет, по данным на начало декабря, насчитывалось восемь смертей от передозировки, что вызывает беспокойство. В организме четырех человек, входящих в эту возрастную группу, нашли метилфенидат. Метилфенидат – это стимулятор центральной нервной системы с похожим, но более мягким действием кокаина. Вещество также легально используется в качестве лекарства.

Кроме того, признаком серьезной опасности можно считать использующееся в ветеринарии лекарство ксилазин, обнаруженное в телах двух жертв передозировки наркотиков, связанных с нитазеном. Речь идет о предназначенном для животных препарате, расслабляющим мышцы, облегчающим боль, вызывающим сонливость и оказывающим анестезирующее действие. Новость тревожная, поскольку она указывает на то, что смешивание вещества с ксилазином с целью усиления и продления действия фентанила или нитазена дошло и до Эстонии. По мнению экспертов США, ксилазин добавляют к таким опиоидам, как фентанил и нитазен, чтобы сделать взаимодействие веществ похожим на более длительные эффекты героина. К сожалению, это имеет очень печальные последствия. Регулярное употребление сопровождается болезненными кожными язвами, потерей сознания и абстинентным синдромом.