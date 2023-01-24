Неизвестные пожелали биатлонистке Регине Эрмитс умереть

Эрмитс, которая открывала в эстонской команде женскую эстафету, ошиблась в трех случаях и к концу своего отрезка отставала от лидеров более чем на четыре минуты. В следующей смене на трассу вышла Туули Томингас, которая также совершила ошибку. Вскоре ее догнали биатлонистки, успевшие завершить первый круг, а эстонки сошли с дистанции перед третьей сменой.

Создается ощущение, что кто-то из болельщиков остался крайне разочарован такими соревнованиями, а кто-то даже пожелал Регине смерти.

Фото: Скриншот с Instagram

«Я думаю, этот момент – классический пример того, как одно обидное слово может перечеркнуть тысячи добрых. Я даже не знаю, должен ли кто-то вообще испытывать из-за спорта такие эмоции, но даже при том, что этот вид спорта нравится, занимает место в сердце, и в основном приносит радость, пусть даже в небольшом преодолении себя и достижениях, но, честно говоря, к таким вещам меня никто не готовил. {...} Я расстроена и несчастна, но, честно говоря, жутко думать, сколько может быть в людях злобы из-за того, что я плохо выступила», - написала Эрмитс в своей соцсети.

Но затем она показала и скриншоты, в которых ее подбадривали и желали успеха – к счастью, их оказалось намного больше, чем негативных сообщений.

Но слов поддержки в сотни раз больше.... Фото: Скриншот с Instagram