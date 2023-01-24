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Неизвестные пожелали биатлонистке Регине Эрмитс умереть

rus.postimees.ee
Неизвестные пожелали биатлонистке Регине Эрмитс умереть
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Регина Эрмитс.
Регина Эрмитс. Фото: Hendrik Osula/biathlon.ee

Биатлонистка Регина Эрмитс опубликовала в социальных сетях ужасные сообщения, которые были отправлены ей после вчерашнего этапа Кубка мира в Антхольц-Антерсельва, на котором эстонка неудачно выступила.

Эрмитс, которая открывала в эстонской команде женскую эстафету, ошиблась в трех случаях и к концу своего отрезка отставала от лидеров более чем на четыре минуты. В следующей смене на трассу вышла Туули Томингас, которая также совершила ошибку. Вскоре ее догнали биатлонистки, успевшие завершить первый круг, а эстонки сошли с дистанции перед третьей сменой.

Создается ощущение, что кто-то из болельщиков остался крайне разочарован такими соревнованиями, а кто-то даже пожелал Регине смерти.

Фото: Скриншот с Instagram

«Я думаю, этот момент – классический пример того, как одно обидное слово может перечеркнуть тысячи добрых. Я даже не знаю, должен ли кто-то вообще испытывать из-за спорта такие эмоции, но даже при том, что этот вид спорта нравится, занимает место в сердце, и в основном приносит радость, пусть даже в небольшом преодолении себя и достижениях, но, честно говоря, к таким вещам меня никто не готовил. {...} Я расстроена и несчастна, но, честно говоря, жутко думать, сколько может быть в людях злобы из-за того, что я плохо выступила», - написала Эрмитс в своей соцсети.

Но затем она показала и скриншоты, в которых ее подбадривали и желали успеха – к счастью, их оказалось намного больше, чем негативных сообщений.

Но слов поддержки в сотни раз больше....
Но слов поддержки в сотни раз больше.... Фото: Скриншот с Instagram

«И еще есть люди, многие из которых со мной даже не знакомы. Конечно, эта ситуация не конец света и я прекрасно знаю, что в мире происходят куда более ужасные вещи... но просто... добро - это прекрасно, и если эта ситуация меня чему-то учит, то именно этому. Быть хорошим - красиво, и даже если результаты не прекрасны, то, как люди, мы не должны опускаться на такой низкий уровень», — добавила она.

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