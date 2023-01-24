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Заместитель главы офиса Зеленского уходит в отставку

Rus.Postimees
Заместитель главы офиса Зеленского уходит в отставку
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Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: SERGEI SUPINSKY

Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНИАН.

«Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому главе областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно круты. Вы настоящие воины света! Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах. Спасибо крутой команде Директората по вопросам региональной политики Офиса президента. Без вас ничего бы не было», - заявил Тимошенко.

Также он поблагодарил всех украинцев за доверие к общему делу и вооруженным силам Украины, которые «уберегли и защищали нашу страну».

Он показал написанное заявление с просьбой освободить его от должности заместителя руководителя Офиса президента Украины по собственному желанию.

Позже стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал заявление Тимошенко и уже издал указ о его освобождении от должности заместителя главы Офиса президента.

Кадровые изменения в руководстве Украины: что известно

По данным СМИ, в Кабмине готовят кадровые изменения.

Первый кандидат на увольнение-министр топлива и энергетики Герман Галущенко.

Также СМИ сообщают о возможной отставке министра спорта Вадима Гутцайта, который возглавил НОК, и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.

Напомним, 22 января стало известно, что и. о. министра развития общин и территорий Василий Лозинский уволен с занимаемой должности. Накануне его задержали при получении взятки на сумму $400 тыс.

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