Тянак указал на слабую сторону M-Sport

Хотя Тянак, по его собственным словам, добился прогресса с машиной на стартовом этапе сезона в Монте-Карло и смог показать второе лучшее время в зачете по очкам (победитель зачета по очкам Калле Рованперя опережает его лишь на 0,6 секунды), в общем зачете наш гонщик занимает лишь пятое место.

«В общем, это были неплохие выходные. Мы многому научились и получили хороший километраж. Конечно, есть вещи, которые нам нужно развивать, мы должны быть более стабильными и найти скорость, и я верю, что есть возможности этого добиться», - сказал Тянак в интервью изданию Autosport.

«Зачет по очкам ясно показал, что мы можем быть конкурентоспособными с этой машиной, но сейчас мы должны найти оптимальный баланс, который позволил бы нам проехать всю гонку, потому что сейчас мы не можем на протяжении всей дистанции сохранить покрышки целыми», - отметил гонщик один недостаток, связанный с машиной.

«Есть множество вещей, над которыми должны работать и нам предстоит большая работа. Но если есть желание, то значит, есть и возможность», - подчеркнул он.