Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал интервью «Матч ТВ», в котором впервые прокомментировал скандал, который разгорелся после того, как в сети появилась фотография, на которой он запечатлен за ужином в компании эстонских футболистов.
Валерий Карпин впервые прокомментировал скандальный ужин с эстонскими футболистами
Как отметил Карпин, это скандал раздут искусственно и имеет политические мотивы.
Напомним, что перед новым годом один из бывших игроков национальной команды Эстонии Андрей Степанов в соцсетях опубликовал совместную фотографию с Карпиным: экс‑и действующие футболисты эстонской сборной и российский тренер за совместным ужином. Кадр наделал много шума, доходило до того, что в социальных сетях возмущенные болельщики провели опрос, в котором выясняли, стоит ли лишить капитанской повязки действующего капитана сборной Эстонии Константина Васильева. В итоге футболистам пришлось извиняться за скандальный снимок.
«Первая реакция — непонимание. Непонимание, что происходит. И, наверное, больше ничего сказать по этому поводу не могу. Было непонимание, что происходит сейчас в нашем мире. Могу, наверное, успокоить кого‑то: находясь в Эстонии месяц, с уверенностью готов сказать, что это чисто политическая тема. Всё, что касается моего пребывания, моей семьи и вообще русских в Эстонии, на бытовом уровне это никак не отражается, абсолютно. А провел я там, повторюсь, месяц. Эстонским языком не владею, говорил только на русском, и абсолютно все эстонцы переходили на русский язык, общались. Ни одного косого взгляда и еще чего‑то я на себе не почувствовал. Уже не говорю про то, что там достаточно много людей подходили и желали удачи. Великолепно себя там чувствовал и чувствую. Всё, что раздуто, это чистая политика», — сказал Карпин.