Для выезда из России на машине могут ввести предварительную запись. Пока только для грузовиков

«Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10-15 км. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. А у них [водителей] есть семьи - жены, дети. Поэтому устраняем эту проблему», - заявил РБК глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

Однако из текста законопроекта это напрямую не следует - в нем речь идет не только о перевозчиках, то есть грузовых автомобилях, но и о частных лицах, обращает внимание издание The Bell (объявлено в России «иноагентом»).

Откуда новость

Вызвавшая ажиотаж новость появилась на ленте ТАСС накануне поздно вечером. Государственное агентство ссылалось на оказавшийся в его распоряжении законопроект, подготовленный Москвичевым.

Согласно законопроекту, как писал ТАСС, проезд через границу России транспортных средств, принадлежащих российским и иностранным перевозчикам, а также гражданам России и иностранцам «осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством».

Бронировать дату и время выезда предлагается через платформу государственной информационной системы электронных перевозочных документов. Заявитель сможет выбрать дату и время, кроме уже забронированных слотов. Поправки предписывают оборудовать рядом с пунктами погранконтроля отдельные «пункты контроля прибытия транспортного средства в зарезервированные дату и время».