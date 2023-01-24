В Госдуме предложили обязать россиян, которые хотят выехать из страны на автомобиле, заранее резервировать дату и время пересечения границы, сообщили российские СМИ со ссылкой на государственное агентство ТАСС. Это стало одной из главных новостей утра, прежде чем автор идеи выступил с разъяснением: предложение касается только грузовых автоперевозок.
Для выезда из России на машине могут ввести предварительную запись. Пока только для грузовиков
«Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10-15 км. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. А у них [водителей] есть семьи - жены, дети. Поэтому устраняем эту проблему», - заявил РБК глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Однако из текста законопроекта это напрямую не следует - в нем речь идет не только о перевозчиках, то есть грузовых автомобилях, но и о частных лицах, обращает внимание издание The Bell (объявлено в России «иноагентом»).
Откуда новость
Вызвавшая ажиотаж новость появилась на ленте ТАСС накануне поздно вечером. Государственное агентство ссылалось на оказавшийся в его распоряжении законопроект, подготовленный Москвичевым.
Согласно законопроекту, как писал ТАСС, проезд через границу России транспортных средств, принадлежащих российским и иностранным перевозчикам, а также гражданам России и иностранцам «осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством».
Бронировать дату и время выезда предлагается через платформу государственной информационной системы электронных перевозочных документов. Заявитель сможет выбрать дату и время, кроме уже забронированных слотов. Поправки предписывают оборудовать рядом с пунктами погранконтроля отдельные «пункты контроля прибытия транспортного средства в зарезервированные дату и время».
Ссылаясь на ТАСС, СМИ сообщили также, что предварительную запись для пересечения границы автор законопроекта предлагает ввести уже с 1 марта этого года - но сроком только на один год.
Так как Москвичев возглавляет комитет по транспорту, журналисты предположили, что Госдума не станет отклонять его законопроект. Поправки предлагается внести в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ».
Откуда ажиотаж
Ажиотаж в связи с законопроектом можно объяснить контекстом. В сентябре прошлого года, когда в России была объявлена мобилизация для войны против Украины, на некоторых направлениях выезда из страны образовались массовые пробки.
На подъездах к ряду пунктов пересечения границы люди стояли по несколько суток. При этом были случаи, когда гражданам отказывали в выезде.
Настороженно к проекту Москвичева отнесся и сенатор Андрей Клишас, отвечающий за конституционное законодательство. «Данная инициатива требует очень внимательного отношения, так как напрямую может затронуть конституционные права граждан», - написал он в своем телеграм-канале.
Как пишет The Bell, главный вопрос заключается в том, какие документы понадобятся для резервирования слота для пересечения границы. «Простор для законотворчества здесь слишком широк, а изменить перечень можно будет простым постановлением правительства. Учитывая многократно опровергнутые властями слухи о новой волне мобилизации и неожиданно срочное внедрение нового порядка, это не может не вызывать беспокойства», - пишет издание.
Применительно к перевозчикам поправки Москвичева можно считать полезными и даже назревшими, полагает The Bell, ведь на популярных погранпунктах действительно бывают километровые очереди из фур.
Где еще бронируют
Электронная запись для бронирования места в очереди для пересечения границы на автомобиле (в том числе легковых) есть и с другой стороны границы России - например, на пропускном пункте в городе Нарва в Эстонии. На других погранпунктах на российско-эстонской границе можно проехать без записи.
В первой половине 2023 года систему электронной очереди должны внедрить в 12 пунктах пропуска на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном, сообщал портал Trans.ru.
Депутат Москвичев добавил в разговоре с РБК, что предложенная им система может заработать не на всей границе, а только на проблемных пунктах пропуска, в числе которых Верхний Ларс (граница с Грузией), Яраг-Казмаляр (граница с Азербайджаном), Забайкальск (граница с Китаем). Предварительно, это будут пять - семь пунктов.