Портал недвижимости City24.ee в сотрудничестве с Эстонской палатой маклеров по недвижимости в конце прошлого года провел очередной опрос, в ходе которого были выявлены ожидания клиентов в отношении маклерских услуг. Чуть более двух третей респондентов считают важным, чтобы услуги маклеров по недвижимости регулировались на государственном уровне.
Глас народа: услуги маклера по недвижимости должны регулироваться на государственном уровне
«Из опроса стало совершенно ясно, что для повышения надежности маклерских услуг необходимы более конкретные государственные регуляции и информирование населения. Осведомленность продавцов недвижимости и арендодателей низкая: большинство до сих пор не знают, куда обращаться, если есть жалобы на качество маклерских услуг», — сказала Аннели Сермат, член правления и руководитель офиса Эстонской палаты маклеров.
«Самое большое изменение, которое было выявлено по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в 2020 году, — это возросшие ожидания профессионализма оказываемых маклерами услуг, — прокомментировала руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров. — Профессиональное обслуживание ценится даже намного выше, чем цена, которую можно выручить от продажи объекта с помощью маклера».
За последние три года услугами маклеров воспользовалась половина участников опроса. Однако по сравнению с предыдущим опросом пользователей услуг маклеров стало на 10% меньше.
27,7% использовавших услуги маклера, оценили этот опыт по десятибалльной системе как очень хороший, однако 4% респондентов - как очень плохой.
Услугами маклеров чаще всего пользовались для продажи недвижимости - 38% респондентов, что соответствует предыдущему опросу. Многие также пользуются помощью маклера при покупке и аренде недвижимости – 37% и 27% участников опроса соответственно.
Подавляющее большинство респондентов заключило с маклером эксклюзивный представительский договор по продаже недвижимости, почти 17% участников опроса согласились отдать свой объект на продажу сразу нескольким маклерам. В представительском договоре самым важным считается то, что обязанности маклера четко обозначены. По мнению 40,5% респондентов, действие такого договора обычно продолжается до завершения сделки купли-продажи.
По мнению опрошенных, ценность работы маклера заключается в основном в профессиональном делопроизводстве, которое обеспечивает правильность сделки. Другой важный аспект: маклер общается с клиентами и выезжает на показ объекта. Также считалось важным, что хороший маклер может вызвать интерес у большего числа клиентов, чем сам продавец. Наименее важным считалось то, что маклер может продать объект по более выгодной цене, чем продавец, действующий самостоятельно.
По мнению подавляющего большинства респондентов, комиссионные маклера должны составлять определенную, заранее оговоренную сумму, треть респондентов согласилась бы в качестве маклерской платы на определенный процент от цены продажи объекта недвижимости.
В глазах респондентов профессиональный маклер – это человек со специальным образованием, порядочный, надежный и занимающийся маклерской деятельностью в качестве основной работы.
Чуть более двух третей опрошенных считают важным государственное регулирование маклерских услуг. По сравнению с опросом 2020 года количество высказавших такое предложение увеличилось на 8%.
При выборе маклера важна рекомендация друга или знакомого, квалификация маклера и стоимость услуги. Стаж работы и репутация бюро недвижимости менее важны. Для поиска маклера также используются помощь друзей или знакомых и поиск в Google.
На основе опроса выяснилось, что треть людей знают, куда обращаться с жалобой при наличии претензий к качеству работы маклера, две трети, к сожалению, этого не знают.
На онлайн-опрос, проведенный на портале City24.ee, ответили 347 человек. Результаты опроса были представлены на информационном дне Эстонской палаты маклеров по недвижимости 17 января.