Глас народа: услуги маклера по недвижимости должны регулироваться на государственном уровне

«Из опроса стало совершенно ясно, что для повышения надежности маклерских услуг необходимы более конкретные государственные регуляции и информирование населения. Осведомленность продавцов недвижимости и арендодателей низкая: большинство до сих пор не знают, куда обращаться, если есть жалобы на качество маклерских услуг», — сказала Аннели Сермат, член правления и руководитель офиса Эстонской палаты маклеров.

«Самое большое изменение, которое было выявлено по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в 2020 году, — это возросшие ожидания профессионализма оказываемых маклерами услуг, — прокомментировала руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров. — Профессиональное обслуживание ценится даже намного выше, чем цена, которую можно выручить от продажи объекта с помощью маклера».

За последние три года услугами маклеров воспользовалась половина участников опроса. Однако по сравнению с предыдущим опросом пользователей услуг маклеров стало на 10% меньше.

27,7% использовавших услуги маклера, оценили этот опыт по десятибалльной системе как очень хороший, однако 4% респондентов - как очень плохой.

Услугами маклеров чаще всего пользовались для продажи недвижимости - 38% респондентов, что соответствует предыдущему опросу. Многие также пользуются помощью маклера при покупке и аренде недвижимости – 37% и 27% участников опроса соответственно.