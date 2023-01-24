Пловцами года выбрали Энели Ефимову и Крегора Зирка

Энели Ефимова получила свой титул за 6-е место с рекордом Эстонии на дистанции 50 м брассом и 9-е место на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира в Будапеште. Кроме того, она была признана лучшей спортсменкой и среди юниорок.

Крегор Зирк также установил рекорд Эстонии и занял 11-е место на дистанции 200 м баттерфляем на чемпионате мира в Будапеште, 5-е место с рекордом страны на чемпионате мира на короткой воде в Мельбурне (также 200 м) и 6-е место на чемпионате Европы на короткой воде в Риме.