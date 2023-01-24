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Пловцами года выбрали Энели Ефимову и Крегора Зирка

rus.postimees.ee
Пловцами года выбрали Энели Ефимову и Крегора Зирка
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Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Eesti Ujumisliit

Эстонский союз плавания подвел итоги прошедшего года и наградил лучших пловцов и тренеров. Лучшими пловцами года были признаны Энели Ефимова и Крегор Зирк.

Энели Ефимова получила свой титул за 6-е место с рекордом Эстонии на дистанции 50 м брассом и 9-е место на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира в Будапеште. Кроме того, она была признана лучшей спортсменкой и среди юниорок.

Крегор Зирк также установил рекорд Эстонии и занял 11-е место на дистанции 200 м баттерфляем на чемпионате мира в Будапеште,  5-е место с рекордом страны на чемпионате мира на короткой воде в Мельбурне (также 200 м) и 6-е место на чемпионате Европы на короткой воде в Риме.

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