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В Ласнамяэ загорелся автомобиль

rus.postimees.ee
В Ласнамяэ загорелся автомобиль
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В понедельник, 23 января, поздно вечером в столичном районе Ласнамяэ загорелся автомобиль. 

Вчера в 22.32 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне в Ласнамяэ на улице Мулдвалге открытым пламенем полыхает автомобиль, который находится в непосредственной близости от других машин, сообщает пресс-служба Пыхьяского спасательного центра. 

Прибывшие на место спасатели потушили пожар. Ни люди, ни другие автомобили не пострадали. 

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