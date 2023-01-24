В Ласнамяэ загорелся автомобиль

Вчера в 22.32 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне в Ласнамяэ на улице Мулдвалге открытым пламенем полыхает автомобиль, который находится в непосредственной близости от других машин, сообщает пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.