В понедельник, 23 января, поздно вечером в столичном районе Ласнамяэ загорелся автомобиль.
В Ласнамяэ загорелся автомобиль
В Ласнамяэ загорелся автомобиль
Вчера в 22.32 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне в Ласнамяэ на улице Мулдвалге открытым пламенем полыхает автомобиль, который находится в непосредственной близости от других машин, сообщает пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.
Прибывшие на место спасатели потушили пожар. Ни люди, ни другие автомобили не пострадали.
Ключевые слова