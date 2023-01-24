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В здании суперминистерства произошло возгорание

BNS
В здании суперминистерства произошло возгорание
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Здание суперминистерства. Снимок иллюстративный.
Здание суперминистерства. Снимок иллюстративный. Фото: Mihkel Maripuu

В помещениях суперминистерства в Таллинне в понедельник загорелся блок аккумуляторов, возгорание в здании потушили до прибытия спасателей.

В 12:48 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в суперминистерстве на улице Суур-Амеэрика в центре Таллинна загорелся аккумуляторный блок, сообщила во вторник BNS пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.

К моменту прибытия спасателей работники здания успели потушить возгорание, но весь этаж заполнил плотный белый дым.

Спасатели проветрили все помещения. В происшествии никто не пострадал.

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