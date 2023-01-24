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Эстонские лучники собрали богатый урожай медалей

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Эстонские лучники собрали богатый урожай медалей
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На соревнованиях по стрельбе из лука представители Эстонии собрали богатый урожай медалей.
На соревнованиях по стрельбе из лука представители Эстонии собрали богатый урожай медалей. Фото: Kristaps Anškens

На минувших выходных в Вентспилсе прошел чемпионат Балтии по стрельбе из лука, на котором наши спортсмены завоевали семь медалей в индивидуальном, и четыре – в командном зачетах.

Среди женщин в матче за золотую медаль по спортивному луку вышли Трийну Лилиенталь и Кароли Луйге. Лилиенталь победила Луйге (6-0) и стала чемпионкой Балтии.

Среди мужчин в матче за золотую медаль по спортивному луку Карл Кивило вышел против латыша Дависа Блазе и проиграл ему 6-2.

Среди мужчин в соревнованиях по стрельбе из блочного лука подиум поделили представители Эстонии. В матче за золото встретились стрелок австрийской команды Стефан Хайнц, представлявший Эстонию, и Эверт Рессар. Рессару не хватило одного очка, чтобы догнать Хайнца: 145 против 146. Хайнц стал чемпионом Балтии. В матче за бронзу снова встретились два эстонца. В финале Мярт Оона набрал 141 очко, а Виктор Лушка - 144 очка, обеспечив себе бронзовую медаль.

В классе стрельбы из полевого лука за золото соревновались эстонка Айре Лаурен и латышка Марина Рябкова. Рябкова победила Лаурен со счетом 6-4.

В командных соревнованиях в классе спортивного лука второе место заняли Кивило, Ханнес Краав и Март Михкель Макко. Третье место у команды Лилиенталь, Луйге и Норы Хаас. Чемпионами стала латвийская команда.

В классе блочного лука второе место у команды Хейнца, Лушка и Оона.

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