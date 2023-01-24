АРКАДИЙ ПОПОВ ⟩ Каждый житель Эстонии хочет жить долго и в безопасности

Отвечая на вопрос, достаточна ли часть бюджета, выделяемая в настоящее время государством на медицину, привожу цитату из аудиторского документа Государственного контроля «Тенденции в эстонском здравоохранении»:

«В утвержденной Рийгикогу долгосрочной стратегии развития страны Eesti 2035 указано, что Эстония вносит 6,7 процента ВВП в расходы на здравоохранение, но это почти на три процентных пункта ниже, чем в среднем по Европейскому союзу, и даже при сохранении нынешнего уровня услуг расходы Больничной кассы Эстонии будут расти к 2035 году на 24 процента быстрее, чем доходы».

Более того, этот же документ очень ярко отражает текущую ситуацию в здравоохранении Эстонии, где, по оценкам, имеется самая большая неудовлетворенная потребность в лечении в Европейском Союзе (12,6 процента, в среднем по странам Европейского союза 4,8 процента). Нам не хватает как компетентного персонала, так и других ресурсов, которые должны обеспечить адекватный доступ к услугам здравоохранения.

Кризисная ситуация, в которой мы оказались из-за агрессии Российской Федерации против Украины, также бросает вызов государственной обороне Эстонии. 3 процента ВВП на расходы на оборону в нынешней ситуации кажутся очень разумными. В то же время государство должно последовательно планировать развитие эстонской системы здравоохранения, потому что каждый гражданин Эстонии хочет жить безопасно, а также быть здоровым и жить долго.

Зная болевые точки системы здравоохранения, было бы наивно полагать, что вышеперечисленные проблемы решатся спонтанно или что для их решения не потребуются дополнительные инвестиции в медицинские кадры, инфраструктуру и развитие системы. Для этого нужны дополнительные средства, чтобы уже в ближайшее время постепенно увеличить часть государственного бюджета, запланированную на медицину.

Ожидаемая продолжительность жизни людей, живущих в Эстонии, увеличилась благодаря проведенной в 1991-2010 годах реформе здравоохранения и эффективной модели финансирования. В то же время было бы обманчиво надеяться, что постепенно стареющее население будет в будущем приносить государству больше социальных отчислений.