Владимир Липаев: эстонская дипломатия показала себя абсолютно недоговороспособной

«Эстонская дипломатия показала себя абсолютно недоговороспособной, абсолютно не восприимчивой к каким-либо логическим аргументам. Она полностью проникнута какой-то пещерной русофобией», – сказал посол, отметив, что в Эстонии практически не с кем сегодня разговаривать, все контакты заблокированы.

«Гражданам страны фактически запретили общаться с представителями российского посольства. Если кто-то по недомыслию идет на контакт с нашим посольством, то тут же попадает в сферу внимания эстонской тайной полиции», – уверен Липаев.

«В государстве возникла фронтовая ситуация, что абсолютно ненормально для дипломатических отношений, – сказал Липаев. – В таких условиях поддерживать нормальный контакт не представляется возможным, поэтому у России просто не было выхода другого, нет смысла поддерживать с такой страной, как Эстония, на данном этапе отношения на столь высоком уровне как на уровне посла».

МИД России в понедельник объявил, что посол Эстонии Маргус Лайдре должен покинуть Россию не позднее 7 февраля.

Эстония 11 января проинформировала посла России о решении, согласно которому Россия должна сократить количество сотрудников своего посольства в Таллинне до 1 февраля.

Целью решения Эстонии является достижение паритета по количеству должностей в посольстве, а это означает, что количество размещенных должностей в российских и эстонских представительствах, действующих в столицах, будет уравнено.