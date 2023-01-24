Эстония планирует в несколько раз увеличить свое военное присутствие в Ираке

«Краеугольным камнем политики безопасности Эстонии являются прочные союзнические отношения. Увеличивая свой вклад в возглавляемую США международную операцию «Непоколебимая решимость», Эстония укрепляет фундамент своей безопасности и союзнические отношения с США, Великобританией и Францией. С другой стороны, Эстония напрямую внесет свой вклад в безопасность Ирака, стабильность на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом», - сказал министр обороны Ханно Певкур.

«Участие в операции также способствует всестороннему развитию сил обороны. Силы обороны имеют возможность проверить свои знания и навыки, оттачивая умение сотрудничать с союзниками и партнерами», - добавил министр обороны.

Правительство предлагает начать участие в операции весной с подразделения размером с сокращенную пехотную роту, которое будет выполнять задачи базового подразделения защиты и быстрого реагирования. К подразделению добавились бы национальный элемент поддержки, штабные офицеры и унтер-офицеры при штабе батальона возглавляемой Великобританией операции в Эрбиле и дивизионном штабе в Багдаде.

Дополнительно Эстония готова предоставить подразделение для спецопераций.

Правительство ходатайствует у Рийгикогу об увеличении мандата для участия в операции «Непоколебимая решимость» до конца 2023 года в масштабе до 110 военных.