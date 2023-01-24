Поздравляем команду Эстонии на Bocuse d'Or. Выступили достойно, но хочется большего

В напряженной борьбе эстонская команда заняла 13 место. Победила команда Дании, что не удивительно, второе место заняла Норвегия, что тоже подтверждает безусловно высокий уровень скандинавской кухни. Удивила Венгрия, занявшая третье место! Приз детского жюри достался Японии.

Александр Гуреев. Фото: Йоханнес Арро

Кандидат от Эстонии Александр Гуреев представил миру эстонскую кухню, использовав в своих конкурсных блюдах черный хлеб Muhu Pagarid, яблочный уксус и сидр, а также овощи с небольших хуторов.

«Мы сохраняли спокойствие на протяжении всего конкурса. Выступление прошло очень хорошо, я и моя команда довольны. Все прошло по плану, и мы уложились точно в срок – как только время истекло, мы подняли руки и были готовы представить свое меню на суд жюри», — сказал Александр Гуреев, представлявший нашу страну повар, работающий в Осло.

Детское меню эстонской команды. Фото: Bocuse d'Or

«В этом году на конкурс было представлено и специальное детское меню, которое дегустировали дети. Я считаю, что это очень хороший подход: нам нужно воспитать новое поколение, ценящее качественную еду. Эстония сделала все возможное! Это выдающееся достижение для нас, особенно если учесть, что в этом году соперники были очень сильными», – отметил президент Bocuse d’Or Estonia Димитрий Демьянов.

Рыбное блюдо на тарелке. Основные компоненты: морской черт, мидии и гребешки. Фото: Julien Bouvier / Bocuse d'Or Фото: JULIEN BOUVIER