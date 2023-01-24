Вчера в кулинарной столице Франции, городе Лионе, представляющая Эстонию команда приняла участие в финале самого престижного в мире поварского конкурса Bocuse d'Or. Эстонские повара традиционно занимают престижные места в середине таблицы.
Поздравляем команду Эстонии на Bocuse d'Or. Выступили достойно, но хочется большего
В напряженной борьбе эстонская команда заняла 13 место. Победила команда Дании, что не удивительно, второе место заняла Норвегия, что тоже подтверждает безусловно высокий уровень скандинавской кухни. Удивила Венгрия, занявшая третье место! Приз детского жюри достался Японии.
Кандидат от Эстонии Александр Гуреев представил миру эстонскую кухню, использовав в своих конкурсных блюдах черный хлеб Muhu Pagarid, яблочный уксус и сидр, а также овощи с небольших хуторов.
«Мы сохраняли спокойствие на протяжении всего конкурса. Выступление прошло очень хорошо, я и моя команда довольны. Все прошло по плану, и мы уложились точно в срок – как только время истекло, мы подняли руки и были готовы представить свое меню на суд жюри», — сказал Александр Гуреев, представлявший нашу страну повар, работающий в Осло.
«В этом году на конкурс было представлено и специальное детское меню, которое дегустировали дети. Я считаю, что это очень хороший подход: нам нужно воспитать новое поколение, ценящее качественную еду. Эстония сделала все возможное! Это выдающееся достижение для нас, особенно если учесть, что в этом году соперники были очень сильными», – отметил президент Bocuse d’Or Estonia Димитрий Демьянов.
«В целом, уровень был очень хорошим. На мой взгляд, страны Северной Европы, как обычно, были на особенно высоком уровне. На этот раз проблема заключалась в соли: одни команды пересолили рыбу, другие – недосолили. По правилам конкурса, я не мог поставить баллы эстонской команде, но, попробовав их конкурсные блюда, могу их только похвалить», — поделился впечатлениями представлявший на конкурсе Эстонию член дегустационного жюри, известный шеф-повар Анти Лепик.
Жюри было представлено меню из трех блюд с использованием тыквы и куриных яиц. Кроме того, повара должны были представить конкурсное блюдо, ингредиентами которого были морской черт, мидии и морские гребешки. Традиционно блюдо выносится на дизайнерском подносе. Дизайн сервировочного подноса эстонской команды был вдохновлен морем, моряками и викингами. Авторы подноса — художники Ристо Тали и Таави Теэвет.
Эстонские повара участвуют в «Золотом Бокюзе» с 2007 года и с похвальной систематичностью занимают достаточно высокие места, находясь в середине таблицы, а согласитесь, это совсем не плохо для нашей маленькой страны, мастерство шеф-поваров которой теперь признано во всем мире.
Судите сами:
2009 – Владислав Дьячук, 15 место
2013 – Хейди Пиннак, 14 место
2015 – Дмитрий Халюков, 14 место
2017 – Дмитрий Рооз, 14 место
2021 – Артур Казарицкий, 7 место
2023 – Александр Гуреев, 13 место.
Безусловный прорыв совершил в 2021-м году Артур Казарицкий. 13 место Гуреева - говорит о стабильности. Хотя очень хочется, чтобы датчане с норвежцами уступили, наконец, первые места другим игрокам, что, в принципе, и произошло с Венгрией в этом году.
Проект поддерживается Европейским фондом регионального развития, Фондом предпринимательства и инноваций Эстонии и Visit Estonia.