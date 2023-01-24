Узнайте, как закончился всемирный поварской конкурс во Франции и чем удивила жюри команда Эстонии

В напряженной борьбе эстонская команда заняла 13 место. Победила команда Дании, что не удивительно, второе место заняла Норвегия, что тоже подтверждает безусловно высокий уровень скандинавской кухни. Удивила Венгрия, занявшая третье место! Приз детского жюри достался Японии.

Александр Гуреев. Фото: Йоханнес Арро

Кандидат от Эстонии Александр Гуреев представил миру эстонскую кухню, использовав в своих конкурсных блюдах черный хлеб Muhu Pagarid, яблочный уксус и сидр, а также овощи с небольших хуторов.

«Мы сохраняли спокойствие на протяжении всего конкурса. Выступление прошло очень хорошо, я и моя команда довольны. Все прошло по плану, и мы уложились точно в срок – как только время истекло, мы подняли руки и были готовы представить свое меню на суд жюри», — сказал Александр Гуреев, представлявший нашу страну повар, работающий в Осло.

Детское меню эстонской команды. Фото: Bocuse d'Or

«В этом году на конкурс было представлено и специальное детское меню, которое дегустировали дети. Я считаю, что это очень хороший подход: нам нужно воспитать новое поколение, ценящее качественную еду. Эстония сделала все возможное! Это выдающееся достижение для нас, особенно если учесть, что в этом году соперники были очень сильными», – отметил президент Bocuse d’Or Estonia Димитрий Демьянов.

«В целом, уровень был очень хорошим. На мой взгляд, страны Северной Европы, как обычно, были на особенно высоком уровне. На этот раз проблема заключалась в соли: одни команды пересолили рыбу, другие – недосолили. По правилам конкурса, я не мог поставить баллы эстонской команде, но, попробовав их конкурсные блюда, могу их только похвалить», — поделился впечатлениями представлявший на конкурсе Эстонию член дегустационного жюри Анти Лепик.

Главное конкурсное блюдо эстонской команды. Фото: Bocuse d'Or

Жюри было представлено меню из трех блюд с использованием тыквы и куриных яиц. Кроме того, повара должны были представить конкурсное блюдо, ингредиентами которого были морской черт, мидии и морские гребешки. Традиционно блюдо выносится на дизайнерском подносе. Дизайн сервировочного подноса эстонской команды был вдохновлен морем, моряками и викингами. Авторы подноса — художники Ристо Тали и Таави Теэвет.