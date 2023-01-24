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Жительница Эстонии отдала мошенникам почти 7000 евро

BNS
Жительница Эстонии отдала мошенникам почти 7000 евро
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

Ставшая жертвой интернет-мошенников жительница Вильянди лишилась почти 7000 евро.

В полицию обратилась жительница Вильянди, которая пыталась по телефону зайти в интернет-банк Coop Pank. Для этого ей пришлось ввести коды как PIN1, так и PIN2, однако зайти в банк ей не удалось.

Позже она обнаружила, что с ее счета пропали 6900 евро.

Подробности дела о мошенничестве полицейские становят в ходе уголовного производства.

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