Ставшая жертвой интернет-мошенников жительница Вильянди лишилась почти 7000 евро.
Жительница Эстонии отдала мошенникам почти 7000 евро
Жительница Эстонии отдала мошенникам почти 7000 евро
В полицию обратилась жительница Вильянди, которая пыталась по телефону зайти в интернет-банк Coop Pank. Для этого ей пришлось ввести коды как PIN1, так и PIN2, однако зайти в банк ей не удалось.
Позже она обнаружила, что с ее счета пропали 6900 евро.
Подробности дела о мошенничестве полицейские становят в ходе уголовного производства.
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