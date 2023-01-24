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Столтенберг раскритиковал угрозу Эрдогана заблокировать вступление Швеции в НАТО

Deutsche Welle
Столтенберг раскритиковал угрозу Эрдогана заблокировать вступление Швеции в НАТО
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: BBC

Недовольство Анкары вызвала акция протеста с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме. Генсек НАТО указал на то, что свобода самовыражения и свобода мнений не являются незаконными в странах альянса, пишет Deutsche Welle.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего в понедельник, 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкары при вступлении в Североатлантический альянс после субботней акции с сожжением Корана возле посольства Турции в Стокгольме.

В интервью телеканалу Welt Столтенберг отметил, что свобода самовыражения и свобода мнений являются ценными активами как в Швеции, так и в других странах НАТО. «И именно поэтому эти неподобающие действия не являются автоматически незаконными», - подчеркнул генсек альянса, добавив, что шведское правительство осудило акцию «в очень четких выражениях».

Акция ультраправого активиста возмутила исламский мир

Демонстрация правых экстремистов в Стокгольме, сопровождавшаяся сожжением Корана, вызвала бурю негодования в исламском мире и еще сильнее обострила отношения между Швецией и Турцией. Поскольку шведские власти санкционировали проведение субботнего митинга, Турция отменила запланированный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Анкару.

Турция и Венгрия - единственные страны НАТО, которые до сих пор не согласились на вступление Швеции в Североатлантический альянс. Власти Швеции и Финляндии подали заявки о вступлении в НАТО на фоне развязанной Россией войны в Украине.

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