ФОТО ⟩ Эксперты ФБР изготовили 3D-модель головы убитой в Нымме женщины

После осени 2021 года, когда полиция обратилась за помощью к населению в установлении личности убитой и захороненной в Нымме около 30 лет назад женщины, были проверены всевозможные улики, которые помогли бы раскрыть преступление. «Благодаря информации, которую мы получили от жителей Эстонии, мы смогли подтвердить тот факт, что женщина была убита в 1991 году и что ключи, найденные в ее кармане, были от квартиры №4, которая находится в Ласнамяэ или Ыйсмяэ. Мы также проверили архивные материалы и выслушали рассказы людей, что помогло лучше понять эпоху, когда была убита женщина. К сожалению, нам не удалось опознать женщину, которая была убита несколько десятилетий назад, и мы с нетерпением ждали 3D-изображение черепа из США», – сказал руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.