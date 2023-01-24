Сотрудники криминальной полиции Пыхьяской префектуры отправили в США череп найденной в прошлом году в Нымме женщины, где специалисты ФБР создали на его основе трехмерное изображение головы. Полиция ждет подсказок от людей, чтобы раскрыть преступление до конца.
ФОТО ⟩ Эксперты ФБР изготовили 3D-модель головы убитой в Нымме женщины
После осени 2021 года, когда полиция обратилась за помощью к населению в установлении личности убитой и захороненной в Нымме около 30 лет назад женщины, были проверены всевозможные улики, которые помогли бы раскрыть преступление. «Благодаря информации, которую мы получили от жителей Эстонии, мы смогли подтвердить тот факт, что женщина была убита в 1991 году и что ключи, найденные в ее кармане, были от квартиры №4, которая находится в Ласнамяэ или Ыйсмяэ. Мы также проверили архивные материалы и выслушали рассказы людей, что помогло лучше понять эпоху, когда была убита женщина. К сожалению, нам не удалось опознать женщину, которая была убита несколько десятилетий назад, и мы с нетерпением ждали 3D-изображение черепа из США», – сказал руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.
На создание трехмерного изображения черепа ушло около года, и такого рода сотрудничество было для эстонской полиции первым. «Мы очень благодарны, что специалисты ФБР согласились нам помочь и создали максимально реалистичное 3D-изображение головы женщины. Разница заключается в прическе и бровях женщины, которые в реальной жизни могли быть другими. Мы очень надеемся, что кто-то узнает женщину на 3D-изображении и сообщит нам об этом. Это помогло бы нам раскрыть преступление до конца, а главное – возможные родственники женщины обрели спокойствие», – сказал Варес.
Сегодня ясно, что женщине было немного за двадцать, и, вероятно, она была европейкой.
Полиция ждет сведений о личности женщины на адрес: vadim.kuperstein@politsei.ee.
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