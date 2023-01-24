ФОТО ⟩ Эксперты ФБР изготовили 3D-модель головы женщины, останки которой были обнаружены в Нымме

После осени 2021 года, когда полиция обратилась за помощью к населению в установлении личности убитой и захороненной в Нымме около 30 лет назад женщины, были проверены всевозможные улики, которые помогли бы раскрыть преступление.

«Благодаря информации, которую мы получили от жителей Эстонии, мы смогли подтвердить тот факт, что женщина была убита в 1991 году и что ключи, найденные в ее кармане, были от квартиры №4, которая находится в Ласнамяэ или Ыйсмяэ. Мы также проверили архивные материалы и выслушали рассказы людей, что помогло лучше понять особенности периода времени, когда была убита женщина. К сожалению, нам не удалось узнать, кто же был убит несколько десятилетий назад, и мы с нетерпением ждали из США 3D-изображение черепа», – сказал руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

На создание трехмерного изображения черепа ушло около года, и такого рода сотрудничество было для эстонской полиции первым. «Мы очень благодарны, что специалисты ФБР согласились нам помочь и создали максимально реалистичное 3D-изображение головы женщины, разве что прическа и брови в реальной жизни могли быть другими. Мы очень надеемся, что кто-то узнает женщину на 3D-изображении и сообщит нам об этом. Это помогло бы нам раскрыть преступление, а главное – родственники погибшей, если они есть, обретут покой», – сказал Варес.

Сегодня ясно, что женщине было немного за двадцать, и, скорее всего, она была европейской расы.

Полиция ждет сведений о личности женщины на адрес: vadim.kuperstein@politsei.ee.

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