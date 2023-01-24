Главный источник угрозы – Россия: Эстония обновила основы политики безопасности

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, одной из самых важных составляющих новых основ политики безопасности является впервые конкретно сформулированная цель по защите гражданского населения. «Эстония серьезно инвестировала в военную оборону, однако происходящее в Украине является наглядным уроком того, насколько важно обеспечить защиту гражданского населения, чтобы в условиях военной агрессии были обеспечены безопасность людей и их готовность защищать свою страну, а также способность общества функционировать в целом. Только защищенной границы мало, если внутри страны люди находятся под военным ударом или беззащитны перед лицом любой другой катастрофы, вызванной человеческим или природным фактором. Речь идет не только о войне, возьмем, к примеру, взрыв газопровода, который произошел на позапрошлой неделе в Литве, или наводнения в Латвии. Развитие концепции защиты гражданского населения поможет лучше реагировать на подобные ситуации и даст людям знания и средства, необходимые для того, чтобы справиться с кризисом и помочь согражданам. Согласованная в документе обязанность в дальнейшем гарантировать постоянное бюджетное финансирование защиты гражданского населения обеспечивает нам возможность начать наконец системно и широко развивать эту сферу», – сказал министр внутренних дел Ляэнеметс.