Фонд интеграции предлагает поддержку проектам в области спорта и культуры, которые способствуют повседневному общению и совместной деятельности представителей разных культур. Ходатайства о получении поддержки могут представить действующие в Эстонии юридические лица и местные самоуправления до 27 февраля.
Фонд интеграции поддержит интеграционные проекты в области культуры и спорта
«Наша цель - создать благоприятные условия для проведения культурных и спортивных мероприятий, в ходе которых представители разных культур могут найти общие темы для общения и времяпровождения, - сказала руководитель по вопросам культурного многообразия Аве Хярсинг. - Совместные интересы позволяют налаживать более тесные контакты и лучше понимать друг друга».
Поддержку могут получить проекты в области культуры или спорта, которые предоставят представителям разных культур возможность принять участие в совместной деятельности, наладить долговременное сотрудничество, а также быть более вовлеченными в культурное и информационное пространство Эстонии.
Юридические лица и местные самоуправления могут ходатайствовать о поддержку в размере от 1000 до 10 000 евро. Для оказания поддержки в бюджете Министерства культуры предусмотрено 100 000 евро.
Подробная информация об условиях представления ходатайств и получения поддержки опубликована на домашней странице Фонда интеграции.