Фонд интеграции поддержит интеграционные проекты в области культуры и спорта

«Наша цель - создать благоприятные условия для проведения культурных и спортивных мероприятий, в ходе которых представители разных культур могут найти общие темы для общения и времяпровождения, - сказала руководитель по вопросам культурного многообразия Аве Хярсинг. - Совместные интересы позволяют налаживать более тесные контакты и лучше понимать друг друга».

Поддержку могут получить проекты в области культуры или спорта, которые предоставят представителям разных культур возможность принять участие в совместной деятельности, наладить долговременное сотрудничество, а также быть более вовлеченными в культурное и информационное пространство Эстонии.

Юридические лица и местные самоуправления могут ходатайствовать о поддержку в размере от 1000 до 10 000 евро. Для оказания поддержки в бюджете Министерства культуры предусмотрено 100 000 евро.